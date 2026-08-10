Ivošević opleo po Šuti i Čistoći: Centar Splita nikad nije bio zatrpaniji smećem, a usluga će poskupjeti 212 posto!

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević reagirao je na stanje sa smećem u središtu Splita, upozorivši na, kako tvrdi, sve veći problem s organizacijom odvoza otpada.

Ivošević je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu i direktora Čistoće Vladu Pehara, kritizirajući njihovu organizaciju komunalne službe i poteze vezane uz lokacije prekrcaja otpada.

Posebno se osvrnuo na kamion Čistoće koji je, nakon premještanja s lokacije u Đardinu, ponovno vraćen na isto područje nakon što su se pojavili problemi u centru grada. Tvrdi kako se time pokazalo da alternativna rješenja nisu dala očekivane rezultate.

- Ulice nikad nisu bile prljavije, a centar grada nikad nije bio više zatrpan smećem. Posljedica je to populističkih poteza Tomislava Šute i loše operativne organizacije posla novog direktora Čistoće Vlade Pehara koji je sasvim slučajno iz Šibenika odakle je i donedavna vijećnica i žetončić Katarina Prnjak koja se skrasila u Lučkoj upravi Split.

Gosp. Pehar se možda nije pokazao dobar u organizaciji kvalitetne usluge odvoza otpada, ali zato tu lošiju uslugu planira naplatiti 212% više.

Vrhunac njihove kapitulacije je priznanje da je Šuta doprinio neredu u centru grada micanjem kamiona Čistoće iz Đardina kraj Spaladium arene i vraćanjem istog kamiona u Đardin nakon kolapsa.

Kapitualaciju su priznali i ranije kad su stavili kamione uz plažu Bačvice gdje je cijeli jedan dio Željeznicara zaudarao, jer se za razliku od Đardina taj dio grada ne pere svaki dan, a sad su s dolaskom gužvi u trajektnu luku pokazali da smo bili u pravu i da alternative Đardinu nažalost nema.

Nažalost sada su kamion stavili ispod prozora ono malo stanara stare gradske jezgre koji su ostali živiti u njoj i koji su mi se u očaju obratili da zamolim da im se makne prekrcaj ispod prozora jer im je danas doručak prisjeo uz miomirise otpada.

Kažu da se kotaru nisu ni obraćali jer nit predsjednica živi u kotaru, nit očekuju kritiku Šute od strane njegove poslušnice koja je odšutila i Šutinu podršku noćnim klubovima u centru grada koji su najveći problem kvarta - napisao je Ivošević na Facebooku.