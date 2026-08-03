Ivošević odgovorio Yellow Experienceu: "Nisam naveo o kojoj se ugostiteljskoj grupaciji radi"

Nakon što je tvrtka Yellow Experience d.d. odbacila njegove navode iznesene na sjednici Gradskog vijeća i najavila poduzimanje pravnih koraka radi zaštite ugleda, oglasio se gradski vijećnik Bojan Ivošević.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević navodi kako tvrtka nije precizirala koji njegov navod smatra spornim.

– Tvrtka Yellow Experience d.d., u kojoj radi donedavni šef Porezne uprave Ivica Kusić (HDZ) i s kojom je poslovala tvrtka Financial Office d.o.o. u vlasništvu supruge Tomislava Šute (HDZ), najavila je da me planira tužiti, a da pritom nije navela koji moj navod smatra spornim – napisao je.

Dodao je kako je i na sjednici Gradskog vijeća te u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju govorio da "novac crnogorske mafije stoji iza jedne ugostiteljske grupacije u Splitu", ali da pritom nije imenovao nijednu konkretnu tvrtku.

– Da budem siguran, pregledao sam sve što sam rekao na Gradskom vijeću i u intervjuu. Tko se u tome prepoznao ili što su pojedini mediji na temelju toga zaključili, to stvarno nije moj problem – poručio je.

Ivošević se osvrnuo i na navode Yellow Experiencea o zaštiti poslovnog ugleda, ustvrdivši kako tvrtka "nije u stanju redovito podmirivati obveze prema tvrtki Žnjan d.o.o. od samog početka poslovanja".

– Bolje pripazite da plaćate svoje račune na vrijeme, a ne da prijetite neosnovanim tužbama. Nagledao sam se takvih, pitajte Keruma kako je završilo – napisao je.

Podsjetimo, Yellow Experience ranije je priopćio kako kategorički odbacuje svaku tvrdnju ili insinuaciju o povezanosti društva, njegova kapitala ili poslovanja s navodima koje je iznio Ivošević. Iz tvrtke su poručili da javnosti nije predočen nijedan dokaz za, kako su naveli, ozbiljne optužbe te da će odlučno štititi svoj ugled, zaposlenike i poslovne partnere.

Nadodajmo da se Ivošević ponovno oglasio na Facebooku nakon što je objavio prvi Facebook status.