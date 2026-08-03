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Ivošević odgovorio Yellow Experienceu: "Nisam naveo o kojoj se ugostiteljskoj grupaciji radi"

"Bolje pripazite da plaćate svoje račune na vrijeme, a ne da prijetite neosnovanim tužbama. Nagledao sam se takvih, pitajte Keruma kako je završilo", napisao je Bojan Ivošević
Bojan Ivošević

Nakon što je tvrtka Yellow Experience d.d. odbacila njegove navode iznesene na sjednici Gradskog vijeća i najavila poduzimanje pravnih koraka radi zaštite ugleda, oglasio se gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Tvrtka koja vodi poznate splitske restorane i kafiće demantirala Ivoševićeve tvrdnje

U objavi na društvenim mrežama Ivošević navodi kako tvrtka nije precizirala koji njegov navod smatra spornim.

– Tvrtka Yellow Experience d.d., u kojoj radi donedavni šef Porezne uprave Ivica Kusić (HDZ) i s kojom je poslovala tvrtka Financial Office d.o.o. u vlasništvu supruge Tomislava Šute (HDZ), najavila je da me planira tužiti, a da pritom nije navela koji moj navod smatra spornim – napisao je.

Dodao je kako je i na sjednici Gradskog vijeća te u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju govorio da "novac crnogorske mafije stoji iza jedne ugostiteljske grupacije u Splitu", ali da pritom nije imenovao nijednu konkretnu tvrtku.

– Da budem siguran, pregledao sam sve što sam rekao na Gradskom vijeću i u intervjuu. Tko se u tome prepoznao ili što su pojedini mediji na temelju toga zaključili, to stvarno nije moj problem – poručio je.

Ivošević se osvrnuo i na navode Yellow Experiencea o zaštiti poslovnog ugleda, ustvrdivši kako tvrtka "nije u stanju redovito podmirivati obveze prema tvrtki Žnjan d.o.o. od samog početka poslovanja".

– Bolje pripazite da plaćate svoje račune na vrijeme, a ne da prijetite neosnovanim tužbama. Nagledao sam se takvih, pitajte Keruma kako je završilo – napisao je.

Podsjetimo, Yellow Experience ranije je priopćio kako kategorički odbacuje svaku tvrdnju ili insinuaciju o povezanosti društva, njegova kapitala ili poslovanja s navodima koje je iznio Ivošević. Iz tvrtke su poručili da javnosti nije predočen nijedan dokaz za, kako su naveli, ozbiljne optužbe te da će odlučno štititi svoj ugled, zaposlenike i poslovne partnere.

Nadodajmo da se Ivošević ponovno oglasio na Facebooku nakon što je objavio prvi Facebook status.

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