Ivošević odgovorio Lidiji Bekavac na prozivke o poslovima gradskih tvrtki: "Pomiješala je kruške i jabuke, loše se pripremila za sjednicu"

Nakon što je HGS-ova gradska vijećnica Lidija Bekavac na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita o takozvanoj "Šutinoj Fimi mediji" iznijela niz podataka o poslovanju tvrtki RTV produkcija i RST Katić, stigao je odgovor nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića. Odbacio je njezine prozivke, poručivši da je riječ o poslovima koji se ne mogu uspoređivati s onima o kojima se raspravljalo na sjednici.

Podsjetimo, Lidija Bekavac tijekom rasprave ustvrdila je da se više od 80 posto poslova tehničke produkcije tijekom aktualnog i prethodnih mandata dodjeljivalo četirima istim poslovnim subjektima. Posebno je izdvojila RTV produkciju i RST Katić, za koje je ustvrdila da ih Bojan Ivošević izostavlja iz svojih javnih istupa.

Bekavac je navela da je RTV produkcija osnovana 11. srpnja 2024. godine, samo dva dana prije početka manifestacije "Spli'ski litnji koluri", za koju je potom angažirana. Prema podacima koje je iznijela, Turistička zajednica Splita za tu je manifestaciju angažirala RTV produkciju i RST Katić, kojima su kroz četiri računa isplaćeni iznosi od 20.800, 22.000, 15.000 i 17.375 eura. Također je ustvrdila da je RTV produkcija od osnutka još 19 puta angažirana za Grad i povezana društva te da joj je ukupno isplaćeno 151.825 eura.

Ivošević: "Manifestacijom je rukovodila Aida Jukić"

Na njezine tvrdnje odgovorio je Bojan Ivošević, koji ističe da je Bekavac u svojim prozivkama zanemarila važne okolnosti angažmana spomenutih tvrtki. "Lidija Bekavac problematizirala je angažmane koje je mimo Grada radila Turistička zajednica Splita za svoju manifestaciju 'Spli'ski litnji koluri'. Njima je rukovodila Aida Jukić, o čemu su izvještavali i mediji", poručio je Ivošević.

Time je naglasio da je riječ o angažmanima Turističke zajednice za njezinu manifestaciju, a ne o poslovima koje je izravno ugovarao Grad Split.

"RST Katić godinama je radio za Grad"

Ivošević se osvrnuo i na prozivke vezane uz tvrtku RST Katić, koju je Bekavac također spominjala u kontekstu poslova tehničke produkcije. "Druga prozivka za RST Katić nema smisla jer je čovjek godinama radio za Grad, a kod nas je bio angažiran putem prave javne nabave, zbog čega je i kasnilo kićenje Grada Splita 2021. godine", kazao je Ivošević. Prema njegovim riječima, angažman te tvrtke tijekom mandata prethodne gradske vlasti proveden je kroz postupak javne nabave, zbog čega smatra da usporedbe koje je iznijela Bekavac nisu utemeljene.

"Pomiješala je kruške i jabuke"

Na kraju odgovora Ivošević je kritizirao način na koji je HGS-ova vijećnica predstavila podatke tijekom tematske sjednice. "Evidentno je da je gospođa Bekavac pomiješala kruške i jabuke, odnosno da se loše pripremila za sjednicu", zaključio je Ivošević. Podsjetimo, tematska sjednica Gradskog vijeća održana je zbog pitanja o poslovnim odnosima Grada Splita, gradskih tvrtki i ustanova s tvrtkama povezanima s Antonijem Nikolićem, suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Tijekom rasprave otvorena su i pitanja poslovanja drugih tvrtki koje su surađivale s Gradom tijekom prethodnih mandata.