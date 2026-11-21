Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević komentirao je današnji prosvjed Dražena Keleminca i njegovih pristaša ispred svojeg doma u Splitu. Prosvjednicima je odgovorio glazbom, a nakon njihova odlaska nije štedio riječi na njihov račun. Poručio je da ih se ne treba bojati te da prosvjedovanje protiv oporbe nema političkog smisla.**

"Zagreb se počeo baviti sa mnom. Evidentno je da ću se u budućnosti očito morati ja početi baviti njima i na nacionalnoj razini”, rekao je Ivošević.

Osvrnuo se potom na ideje koje, prema njegovu mišljenju, zastupaju okupljeni prosvjednici.

„Ono što mogu reći jest da se ovakvih ljudi, koliko god su opasni u svojoj ideji, ne treba bojati. Treba im gledati sa smiješkom u lice, vjerujući u institucije ove države da kao takvi neće uspjeti nauditi nikome i da im se više nikada neće dozvoliti da ljude, pogotovo civile, zbog različite vjere, boje kože ili nacije odvode u logore i slično, što oni zagovaraju uz pozdrave koje spominju”, izjavio je.

Prozvao je i predstavnike državne vlasti zbog izostanka reakcije.

„Ovo je na ponos i diku premijera i svih ostalih članova vlasti koji na ovo ne reagiraju nijednim komentarom.”

"To je kao da laješ na Mjesec"

Ivošević je naglasio da smatra prosvjede legitimnim oblikom izražavanja mišljenja, ali je doveo u pitanje smisao okupljanja pred domom oporbenog političara.

„Prosvjedi su normalno legitiman način da građani kažu što misle, ali prosvjedovati protiv oporbe jednostavno funkcionalno nema smisla politički. To je kao da laješ na Mjesec. Ta oporba, koliko god joj došao puta ispred kuće, ne može ništa promijeniti u tvojem životu da ti bude bolje ili lošije”, poručio je.

Zamjerio je prosvjednicima što se, kako tvrdi, nisu osvrnuli na aktualne gradske afere.

„Došli su ovdje u grad Split, nemaju se shodno osvrnuti na sve afere koje grad drmaju, na aferu koja je bila u tijeku, evo sad je, kako god može, pokušava zaustaviti gradonačelnik Tomislav Šuta, na ovu Advent aferu koju upravo vidimo, gdje se produkcija pokušala preplatiti za višestruki iznos, i to je njima okej”, kazao je Ivošević.

Nastavio je s kritikama.

„Njima je okej da određeni povlašteni ljudi, bliski politici ili u politici, imaju korist od javnog novca i da ono što bi građani trebali platiti tri-četiri puta jeftinije plaćaju više ako će to ići u stranačke džepove. Njima je problem oporba.”

"Pozdravili smo ih pjesmom Odlazi cirkus"

Posebno se osvrnuo na glazbeni repertoar kojim je odgovorio okupljenima.

„Ja im čestitam. Pozdravili smo ih muzikom koja otvara cirkuske predstave jer oni to jesu. Pozdravili smo ih i na odlasku pjesmom Đorđa Balaševića 'Odlazi cirkus'”, rekao je.

„Samo neka građani poslušaju tu pjesmu. To je sve što treba znati o ovom skupu ljudi”, dodao je.

Zaključio je kako prosvjed smatra politički motiviranim.

„Ovo je farsa koja se koristi u političke svrhe”, poručio je Ivošević.