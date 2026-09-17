Ivošević od jutra sjedi u Banovini! Traži odgovor o ekranima za Šutino obilježavanje mandata: "Ostajem ovdje do daljnjega"

Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita, otkrio je za Dalmaciju Danas da od jutros sjedi u atriju Banovine i čeka konkretan odgovor na pitanje koje gradskoj upravi, kako tvrdi, postavlja već 19 dana.

U središtu njegova pitanja je tvrtka M.P. Broadcast d.o.o. i angažman ekrana za obilježavanje godišnjice mandata splitskog gradonačelnika Tomislava Šute na Dračevcu, održano 9. lipnja. Ivošević želi dobiti precizan odgovor na to tko je, kada i na koji način kontaktirao spomenutu tvrtku i zatražio ponudu, a od gradske uprave traži i dokaz kojim bi se ta komunikacija mogla potvrditi.

"U dva odgovora izbjegavaju odgovoriti"

"Čekam odgovor tko je i kako, naravno uz dokaz, kontaktirao tvrtku M.P. Broadcast d.o.o. za ekrane na godišnjici obilježavanja Šutina mandata na Dračevcu, koja je bila 9. lipnja. To čekam 19 dana. U dva odgovora izbjegavaju odgovoriti", kazao nam je Ivošević. Kako kaže, od gradske uprave ne traži ništa komplicirano, već samo odgovor na pitanje tko je kontaktirao tvrtku te dokaz da se taj kontakt dogodio.

"Službena osoba zvala je nekoga da se nešto angažira. Molim dokaz tog poziva. Ništa više. Imam osnovanu sumnju da nije gospođa Ružica Đonlić zvala, nego netko drugi", rekao nam je Ivošević. Upravo zbog toga odlučio je u četvrtak sjesti u atrij Banovine i ondje čekati odgovor. Kako nam je poručio, namjerava ostati tamo do daljnjega.

"Iskoristio sam sve poslovničke mogućnosti"

Ivošević nam tvrdi da je prije ovog poteza iskoristio sve mogućnosti koje je imao na raspolaganju kako bi došao do traženog odgovora. "Iskoristio sam sve poslovničke mogućnosti. Postavio sam pitanje, a na njega mi nije odgovoreno u zakonskom roku. Kada mi je odgovoreno izvan roka, opet nije odgovoreno na ono što sam pitao. Izbjegnuto je odgovoriti na vrlo jasno i jednostavno pitanje: tko je i kako zatražio ponudu tvrtke M.P. Broadcasting za ekrane?" kazao je.

Prema njegovim riječima, u prvom odgovoru navedeno mu je da je sve išlo preko Kabineta gradonačelnika, no smatra kako time nije dobio ono što je tražio. "Kada, tko i na koji način je traženo od tvrtke M.P. Broadcast d.o.o. da pošalje ponudu? Prvo su mi odgovorili da je to išlo preko Kabineta gradonačelnika, no nije mi odgovoreno kada, tko i na koji način je tražio ponudu. Naravno, uz dokaze. Nakon što je prema Poslovniku isteklo vrijeme za odgovor, odlučio sam sjesti u atrij i pričekati da mi odgovore na moj upit", ispričao nam je Ivošević.

"Dostavili su mi odgovor tvrtke koja nije radila taj posao"

Dok je čekao u Banovini, Ivošević nam je otkrio i da je u međuvremenu dobio novi odgovor, ali tvrdi da se on odnosi na drugu tvrtku. "Za odgovor su mi dostavili odgovor tvrtke koja nije radila navedeni posao", kazao nam je Ivošević.

Njegova reakcija, kaže, bila je kratka. "Pa sam ih zamolio da se uozbilje", poručio je.

Ako ne dobije dokaz, najavio konferenciju za medije

Ivošević nam je potom otkrio i što namjerava učiniti ako iz Banovine ne dobije dokaz koji traži. Kako nam je rekao, ako mu ne dokažu tko je i na koji način kontaktirao tvrtku vezano uz angažman ekrana, za petak u 9 sati najavljuje konferenciju za medije.

"Uglavnom, ako ne dokažu, sutra ujutro je presica u 9 sati", rekao nam je Ivošević.

Dalmacija Danas poslala je Banovini upit o cijelom slučaju. Zatražili smo pojašnjenje tko je, kada i na koji način kontaktirao tvrtku M.P. Broadcast d.o.o. vezano uz angažman ekrana te postoji li dokaz ili dokumentacija o toj komunikaciji.

Odgovor Grada objavit ćemo čim ga zaprimimo.