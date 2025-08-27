Ivošević objavio rješenje Ministarstva o Moby Drea: "Gradonačelnik vijećnicima nije dostavio ni osnovne dokumente"

Bojan Ivošević, gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Splita, objavio je da je Grad Split pred sjednicu o brodu Moby Drea i stanju u škveru vijećnicima ostavio – prazne ruke. Prema njegovim riječima, na raspolaganju nisu niti osnovni dokumenti poput ugovora o koncesiji, izvješća o izvršavanju obaveza, podataka o strukturi Brodosplita i sestrinskih tvrtki, broju zaposlenih i njihovim plaćama, detalja iz predsječajnog postupka, niti stavova državnih institucija o ključnim pravnim pitanjima.

"Gradonačelnik je raspravu pokušao svesti na političko prepucavanje, bez ikakvih konkretnih materijala", poručio je Ivošević.

Ivošević je, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, pribavio i javnosti učinio dostupnim rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. U dokumentu stoji da je Ministarstvo 22. srpnja 2025. putem CIMIS sustava dopustilo uplovljavanje broda Moby Drea u škver, što se u praksi i dogodilo 31. srpnja.

Dok se brod vezivao, splitski gradonačelnik, tvrdi Ivošević, bio je u Zagrebu na protokolarnim događajima, "a po ovoj temi devet dana nije učinio ništa".

Skidanje azbesta dopušteno u Splitu

Rješenje Ministarstva otkriva i da će Moby Drea i slični brodovi moći u Splitu skidati azbest, uz obavezu prethodne pisane obavijesti i odobrenja nadležnih tijela. Dosad su, ističe Ivošević, takva odobrenja uvijek bila izdavana.

Planirano je da otpad iz škvera preuzme tvrtka CIAK d.o.o. iz Zaboka, koja bi ga potom izvezla izvan Hrvatske.

Pravna siva zona i mogući sporovi

Cijeli slučaj, dodaje Ivošević, ne počiva na sudskoj praksi, već isključivo na mišljenju Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije – koje je ocijenilo da se skidanje panela bez završetka remonta u Splitu tretira kao uvoz otpada, a ne remont.

"Postoji realna opasnost da će Talijani angažirati odvjetnike i pokrenuti upravni spor. Sudovi su već jasno poručili da jedino oni mogu tumačiti zakone, dok mišljenja Ministarstava nemaju pravnu težinu", upozorava Ivošević.

Uz Brodosplit d.d. i talijansku tvrtku Med Fuel S.r.l., u cijeli posao uključena je i riječka tvrtka Capris Croatia d.o.o.