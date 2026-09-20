Ivošević objavio izračun i prozvao Šutu: "Pala mu je još jedna javna nabava, ovo će nas koštati 19.600 eura"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno je kritizirao gradsku vlast, ovoga puta zbog postupaka javne nabave povezanih s dogradnjom splitskih osnovnih škola.

U objavi se osvrnuo na projekte OŠ Ravne njive i OŠ Split 3 te ustvrdio kako je nakon ranijih problema s postupkom za Ravne njive sada poništena i odluka o odabiru izvođača za dogradnju OŠ Split 3.

"Nakon što su usvojene dvije žalbe kojima je srušena Odluka o odabiru izvođača za nadogradnju OŠ Ravne njive što nas je koštalo 47.000 eura, sada je Tomislavu Šuti pala još jedna javna nabava", napisao je Ivošević.

Prema njegovim navodima, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila je odluku o odabiru izvođača za dogradnju OŠ Split 3.

Ivošević tvrdi i da će taj slučaj rezultirati troškom od 19.600 eura.

"DKOM je poništio Odluku o odabiru izvođača za dogradnju OŠ Split 3, a to će nas koštati 19.600 eura", poručio je Ivošević.