Ivošević objavio da je u cijelosti naplatio dug od Keruma: "Drugi put će dobro razmisliti"

Bivši splitski dogradonačelnik te gradski i županijski vijećnik Centra Bojan Ivošević objavio je na društvenim mrežama da je u drugom pokušaju u cijelosti naplatio dug od poduzetnika Željka Keruma.

Kako je naveo, s Kerumova računa naplaćeno je ukupno 2.367,04 eura, uključujući 382,84 eura zateznih kamata.

"Ne samo da sam se uspio naplatiti od njega, već sam to učinio s 382,84 eura kamata. Idući put kad pomisli tužiti me bez osnova, dvaput će razmisliti", poručio je Ivošević.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Ivošević je objavio da je od Keruma putem ovrhe naplatio prvih 120,94 eura, uz tvrdnju da mu je tada dugovao još 2.245,27 eura. U objavi je iznio i kronologiju višegodišnjeg sukoba s bivšim splitskim gradonačelnikom.

Prisjetio se svojih aktivističkih početaka, navodeći kako se još kao mladić suprotstavljao Kerumu te da je zbog toga, kako tvrdi, bio izložen prijetnjama i SLAPP tužbama. Istaknuo je da je kasnije ostvario sudsku pobjedu, nakon čega je pokrenuo ovršni postupak radi naplate dosuđenog iznosa.

U ranijoj objavi Ivošević je ustvrdio kako je Kerum ovršen i blokiran te zaključio da je ponosan što tijekom godina nije odustao od, kako navodi, borbe protiv čovjeka kojeg smatra simbolom političke moći u Splitu.