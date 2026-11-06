Ivošević objavio brojke o zaposlenima u Banovini pa prozvao bivšu i sadašnju gradsku vlast: „Građani zaslužuju potpunu informaciju”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević objavio je usporedbu broja zaposlenih u gradskoj upravi tijekom mandata trojice posljednjih gradonačelnika – Andre Krstulovića Opare, Ivice Puljka i Tomislava Šute. Prema podacima koje je, kako navodi, zatražio od Grada Splita, najmanje zaposlenih u prosjeku bilo je tijekom Puljkova mandata, dok je najveći prosjek zabilježen za vrijeme Krstulovića Opare.

Ivošević se na Facebooku osvrnuo na članak od 21. listopada, u kojem je analizirano zapošljavanje u splitskoj gradskoj upravi tijekom posljednja tri gradonačelnička mandata.

U tom se tekstu, među ostalim, navodi da Ivica Puljak nije ispunio predizborno obećanje o smanjenju birokracije, da je Andro Krstulović Opara smanjio broj zaposlenih te da su tijekom dosadašnjeg mandata Tomislava Šute zaposlene 33 osobe.

Ivošević smatra da takva usporedba ne prikazuje cjelovitu sliku jer se temelji na pojedinačnim brojkama, umjesto na prosječnom broju zaposlenih tijekom cijelog mandata.

„Vjerujem da ovakvo tumačenje nije nužno rezultat loše namjere, nego nedostupnosti cjelovitih podataka koji bi omogućili kvalitetniju usporedbu. Zato želim javnosti pokazati brojke koje daju nešto potpuniju sliku”, poručio je.

"Za vrijeme Puljka bilo je 11 posto manje zaposlenih nego za vrijeme Opare"

Prema podacima koje je objavio, gradska uprava tijekom mandata Andre Krstulovića Opare imala je prosječno 451 zaposlenika mjesečno.

Tijekom mandata Ivice Puljka prosjek je, tvrdi Ivošević, iznosio 401 zaposlenika, odnosno 11 posto manje.

U dosadašnjem dijelu mandata Tomislava Šute, prema istoj analizi, prosječan broj zaposlenih porastao je na 424, što je približno šest posto više nego tijekom Puljkova mandata.

Ivošević pritom ističe da je gradska uprava u rujnu 2023. imala samo 381 zaposlenika.

„Prema podacima kojima raspolažemo, riječ je o najnižem broju još od razdoblja gradonačelnika Zvonimira Puljića, od 2005. do 2007. godine”, naveo je.

Dodao je i da je tijekom Puljkova mandata gradska uprava preuzela niz novih poslova i obveza koje je nametnula država, što je zahtijevalo dodatne kapacitete.

Prozvao Oparu zbog otpremnina i savjetnika

Ivošević se posebno osvrnuo na način na koji je bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara upravljao brojem zaposlenih.

Tvrdi da je Opara tijekom mandata imao pet savjetnika angažiranih putem ugovora o djelu, kao i dodatne angažmane osoba koje su, prema njegovim saznanjima, bez natječaja obavljale poslove službeničkog karaktera.

„Andro Krstulović Opara otpremnine je koristio pred kraj svojeg mandata baš kako bi stvorio dojam racionalnije uprave dok je mandat proveo s rekordnim brojem zaposlenih”, ustvrdio je Ivošević.

Prema njegovim riječima, među zaposlenicima koji su tada napustili gradsku upravu bili su i oni pred mirovinom, ali i osobe čiji je odlazak naknadno stvorio potrebu za novim zapošljavanjima.

Objasnio i povećanje broja zaposlenih tijekom Puljkova mandata

Ivošević se osvrnuo i na podatak o povećanju broja zaposlenih tijekom posljednje godine Puljkova mandata.

Kako tvrdi, gradska uprava znala je da će krajem 2025. veći broj službenika otići u mirovinu, zbog čega je bilo potrebno pravodobno osigurati zamjene.

„Zato se u podacima vidi povećanje broja zaposlenih za 18 ljudi tokom godine, ali se istodobno vidi i pad u siječnju 2026., kada su zaposlenici otišli u mirovinu”, objasnio je.

Dodao je da se od ove godine, zbog zakonskih izmjena, odlazak u mirovinu više ne veže uz kraj godine, nego uz dan ispunjenja uvjeta.

„Jedna brojka na kraju mandata ne daje cijelu sliku”

Zaključno je poručio da bi se pri analiziranju zapošljavanja u gradskoj upravi trebalo voditi računa o kretanju broja zaposlenih tijekom cijelog mandata, a ne samo o stanju na njegovu početku ili završetku.

„Jedna brojka na kraju mandata ne daje cijelu sliku. Važno je vidjeti što se događalo svakog mjeseca, koliko je ljudi prosječno radilo u gradskoj upravi, kada su odlazili u mirovinu i kako su se ti odlasci odražavali na potrebu za novim zapošljavanjima”, istaknuo je.

Pozvao je novinare da u budućim analizama koriste službene podatke Grada Splita te ponudio dostaviti izvorni dokument na kojem temelji svoju usporedbu.

Prema brojkama koje je objavio, prosječan mjesečni broj zaposlenih u Banovini iznosio je 451 tijekom mandata Andre Krstulovića Opare, 401 tijekom mandata Ivice Puljka i 424 tijekom dosadašnjeg mandata Tomislava Šute.

„Brojke su tu. Važno je samo da ih promatramo u pravom kontekstu”, zaključio je Ivošević.