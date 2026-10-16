Ivošević o Torcidi: "Ovo nije bila neka grupica, nego službeni korteo jedne udruge"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas nezavisni gradski vijećnik Bojan Ivošević, oštro je kritizirao incidente koji su obilježili događanja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Posebno je upozorio na ponašanje dijela navijača tijekom organizirane povorke Torcide splitskim ulicama, poručivši kako takvi postupci štete ugledu grada i samog Hajduka.

Bojan Ivošević smatra kako se događaji koji su prethodili utakmici ne mogu promatrati kao izolirani incidenti manje skupine pojedinaca, već kao ozbiljan problem koji zahtijeva konkretnu reakciju. "Ono što smo imali na ulicama Splita rijetko se gdje viđa. Ovo nije bio sporadični incident neke grupice koja se odvojila, nego službeni korteo jedne udruge koja je registrirana prema zakonima Republike Hrvatske i koja, na kraju dana, koristi gradske prostore", rekao je Ivošević.

"Nije dovoljna samo osuda, gradonačelnik mora reagirati"

Ivošević smatra kako verbalna osuda incidenata nije dovoljna. Prema njegovu mišljenju, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta trebao bi pozvati predstavnike navijačke udruge na razgovor u Gradsku upravu kako bi se otvoreno raspravilo o događajima koji su izazvali brojne reakcije javnosti. Posebno je naglasio kako ponašanje dijela navijača, prema njegovu stajalištu, nanosi štetu upravo klubu kojem bi trebali pružati bezuvjetnu podršku. "Ovo je osramotilo grad, ovo je osramotilo Hajduk. Podsjetit ću na onu 'Hajduk iznad svih'. Jučer Hajduk nije bio iznad svih, neki su se stavili iznad Hajduka. Kada postanu sami sebi svrha, onda se postavlja pitanje zašto uopće postoje i za koga", poručio je Ivošević.

"Navijačke skupine trebaju postojati zbog klubova"

Bivši dogradonačelnik zaključio je kako je osnovna svrha navijačkih skupina pružanje podrške klubovima, a ne djelovanje koje može narušiti njihov ugled i interese.