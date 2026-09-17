Ivošević o tematskoj sjednici: Zakazana tek nakon kotarskih izbora, prozvao Šutu i poslao poruku građanima

Nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Bojan Ivošević objavio je kako je konačno sazvana tematska sjednica na kojoj bi se trebalo raspravljati o noćnim klubovima u centru Splita. Sjednica je, prema njegovim navodima, zakazana za 1. listopada, odnosno nakon kotarskih izbora.

Ivošević pritom problematizira termin održavanja sjednice te tvrdi kako je ona mogla biti sazvana i prije izbora.

"Mogla je biti održana već 25. rujna"

"Konačno je sazvana tematska sjednica o noćnim klubovima u centru grada. Održat će se tek 01.10., nakon kotarskih izbora", objavio je Ivošević. Potom se osvrnuo na poslovničke rokove, tvrdeći da je sjednicu bilo moguće održati nekoliko dana ranije.

"Iako se po poslovniku saziva osam dana ranije, pa je tako danas sazvana mogla biti već 25.09. prije kotarskih izbora, bez da smo tražili dodatni rok, sazvana je tek za 13 dana", naveo je.

Ivošević iznio ozbiljne tvrdnje

Ivošević je potom iznio tvrdnju da termin sjednice nije slučajno određen nakon izbora. Prema njegovoj interpretaciji, razlog je to što se prije kotarskih izbora ne bi raspravljalo o informacijama za koje tvrdi da se odnose na povezanost privatnih poslova splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i noćnih klubova u centru grada. "...kako do izbora građani ne bi saznali detalje o povezanosti gradonačelnikovih privatnih poslova i noćnih klubova u centru grada", ustvrdio je Ivošević.

Za te navode u objavi nije iznio dodatne dokaze, pa ih treba promatrati kao njegove političke tvrdnje.

Poslao poruku biračima uoči kotarskih izbora

Na kraju objave Ivošević se izravno obratio građanima Splita i pozvao ih da izađu na kotarske izbore. "Izađite na kotarske izbore i birajte ljude koji neće bit Šutini klimoglavci kad donosi loše odluke na štetu građana vašeg kvarta!", poručio je Bojan Ivošević.