Ivošević o smrti pacijenta u Jankomiru: "U sustavu postoje ljudi koji ne bi trebali obavljati taj posao"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru. U oštroj objavi kritizirao je postupanje odgovornih osoba u zdravstvenim ustanovama, reakcije dijela medicinskog osoblja, ali i izjave vladajućih političara. Poručio je kako ovaj slučaj pokazuje duboke probleme sustava.

Ivošević smatra da tragični događaj u zagrebačkoj psihijatrijskoj ustanovi otvara mnogo šira pitanja o odgovornosti pojedinaca i funkcioniranju institucija.

„Ubojstvo koje se dogodilo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru samo je potvrda da u svakoj pori našeg društva, u svim granama sustava postoje ljudi koji ne bi trebali obavljati taj posao”, napisao je Ivošević.

"Istina i pravda su sporedna stvar"

Posebno se osvrnuo na ponašanje osoba koje obnašaju odgovorne funkcije u institucijama, smatrajući da se u kriznim situacijama često više pozornosti posvećuje zaštiti ustanove nego utvrđivanju odgovornosti.

„Navedeni događaj pokazao je i da oni koji obnašaju odgovorne funkcije u takvim ustanovama kod ovakvih događaja prvo stvaraju alibi za sebe i ustanovu, a istina i pravda su sporedna stvar”, poručio je.

„Najšokantnija je javna podrška kolega”

Ivošević je posebno kritizirao javne reakcije dijela kolega zdravstvenih djelatnika, smatrajući da je u ovakvom slučaju potrebna nedvosmislena osuda postupaka koji su predmet istrage.

„Uz sve to najšokantnija je javna podrška kolega umjesto jasne osude. Uzimajući u obzir sve otegotne okolnosti rada osoblja na jednoj psihijatrijskoj ustanovi i dalje ne vidim kako je moguće da se radnje koje su dovele do smrti pojedinca relativiziraju i brane i nakon činjenica koje su izašle u javnost”, istaknuo je.

Time je upozorio na problem relativiziranja nasilja, ali i na potrebu jasnog utvrđivanja odgovornosti u institucijama koje skrbe o posebno ranjivim pacijentima.

Oštro prozvao i vladajuće političare

U završnom dijelu objave Ivošević se osvrnuo i na političke reakcije koje su uslijedile nakon što su detalji slučaja dospjeli u javnost.

„Da sve ovo ne bude samo tragična priča o jednom prerano ugaslom životu i lošem sustavu pobrinuli se vladajući političari. Sve ono što smo imali priliku čuti u eteru posljednjih dana nije vrijedno spomena, već gnušanja”, napisao je.

Svoju objavu zaključio je porukom kojom odgovornost za stanje u sustavu pripisuje onima koji njime upravljaju.

„Naš sustav je loš i ne mogu ga popraviti oni koji su ga takvim napravili.”

Podsjetimo, smrt 32-godišnjaka u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan predmet je kaznene istrage. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo, a njihova kaznena odgovornost tek treba biti utvrđena u sudskom postupku.