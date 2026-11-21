Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, komentirajući današnja događanja u Splitu, osvrnuo se i na povratak štandarca na Pjacu te prijepore oko povijesnih datuma. Govorio je o splitskom identitetu, hrvatskom jeziku, talijanskoj okupaciji i političarima koji se, prema njegovu mišljenju, pozivaju na povijest, ali je tumače selektivno.

„Vi imate jedan problem grada Splita i sad već dugi niz godina. Moji prvi nisu povijesni Splićani. Ali postoje dvije vrste ljudi. Jedni dođu u Split, dosele se i prihvate identitet Splita. Drugi dođu sa sela i taj mentalitet sela pokušaju nametnuti kao mentalitet grada Splita”, izjavio je Ivošević.

Potom se osvrnuo na današnje obilježavanje povratka štandarca na Narodni trg.

„Netko je danas slavio što je obrisao da se u Splitu počelo pisati, čitati u službi hrvatskim jezikom. To je netko slavio”, kazao je.

"Talijanski je bio službeni jezik"

Ivošević je nastavio govoriti o povijesti službene uporabe hrvatskog jezika u Splitu.

„U gradu Splitu hrvatski je službeni jezik i pismo od tog trenutka do danas. Bez prestanka. Do onog malog perioda gdje bi za hrvatsko pismo dobili po glavi u javnoj upravi. Talijanski je bio službeni jezik”, rekao je.

Zatim je iznio oštre kritike na račun onih koji, prema njegovim riječima, veličaju pojedine povijesne događaje.

„Veličaju ljude koji su skidali službene zastave koje je Hrvatska izglasala 1946., a ne pitaju zašto isti ti ljudi 1942. i 1943. nisu skidali talijansku zastavu iz Splita”, izjavio je.

„Radi se o ljudima koji su kvislinzi. Radi se o ljudima koji bi vlastitu mater prodali za malo političke koristi”, dodao je.

"Današnji HDZ nije u skladu s Tuđmanovom doktrinom"

Ivošević se u nastavku pozvao i na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana.

„Sjetimo se samo riječi dr. Franje Tuđmana o tim mračnim vremenima”, kazao je.

Potom je kritizirao današnji HDZ i prosvjednike koji su se okupili pred njegovim domom.

„Današnji HDZ i ova cirkuska skupina nisu u skladu s doktrinom koju je zagovarao dr. Franjo Tuđman. To je sve što treba znati o njima”, poručio je.

„Oni nemaju identitet. Oni su politički promiskuitetni i spremni napraviti bilo što za održati se na vlasti. Pa i ovo”, zaključio je Ivošević.