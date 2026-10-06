Ivošević o poslovima Šutina savjetnika: "Idemo prema dva milijuna eura, ovo je nastavak Fimi Medije"

Splitski vijećnik Bojan Ivošević sazvao je konferenciju za novinare na kojoj je govorio o aferi Fimi Media i, kako tvrdi, izvlačenju novca u privatne džepove. "Danas smo u medijima vidjeli da Šutin savjetnik Antonio Nikolić nije radio samo s Gradom i Županijom, već i s državom, i to izravno za Ured premijera. Mislim da je vrijeme da prvenstveno Tomislav Šuta, ali u konačnici i Andrej Plenković, kažu jesu li znali da iza tvrtke Vision Facade, koju angažiraju, stoji savjetnik koji je volontirao u njihovoj kampanji", započeo je Ivošević te dodao:

"To je dokazano fotografijom iz Imotskog, gdje je vjerno pratio premijera, iako ga je trebala pratiti tvrtka Vision Facade. Kada pogledamo Riznicu Republike Hrvatske, hvala Bogu na transparentnosti, u posljednje dvije godine, otkako tvrtka postoji, 11 puta je poslovala s državom. Više od 80.000 eura isplaćeno je tvrtki Vision Facade, iza koje stoji Šutin savjetnik Antonio Nikolić", kazao je Ivošević.

"Kraljica lopte" i pitanje tko je zapravo obavio posao

U svom obraćanju osvrnuo se i na sporno snimanje "Kraljice lopte".

"To nije sve. Došli smo i do saznanja da 'Kraljicu lopte', koju je trebao snimati Vision Facade, tvrtka iza koje stoji Antonio Nikolić i čija je usluga, prema našim tvrdnjama, preplaćena više od šest puta, zapravo uopće nije snimao Vision Facade. Snimao je potpuno drugi obrt, čije ću ime rado podijeliti s nadležnim tijelima, kako bi utvrdili koliko je stvarno plaćeno snimanje te koliki je 'zub' Antonio Nikolić uzeo na navedenom poslu."

Ivošević je potom govorio o ukupnim iznosima. "Kada izlaze pojedinačne informacije od dvije, tri, pet ili sedam tisuća eura, to djeluje kao sitan novac. Kada zbrojimo ove dvije tvrtke, Vision Facade i RDI Light Sound System, iza kojih se, kako se pokazalo, nalazi Antonio Nikolić, govorimo već o 1,5 milijuna eura i idemo prema dva milijuna eura. Drugim riječima, u mandatu Tomislava Šute govorimo o prometu s tvrtkama koje su mu radile kampanju, a iznos se približava Fimi Mediji. To je ozbiljan kriminal", naglasio je Ivošević.

Ivošević: "Računi su sada usitnjeni"

Prema riječima Ivoševića, riječ je o modelu koji je, tvrdi, nastao nakon afere Fimi Media. "Nakon što su uhvaćeni u Fimi Mediji, shvatili su da više ne mogu poslovati preko velikih računa pa sada cjepkaju potrebe i preplaćuju sitne usluge koje inače možete platiti 1.500 eura, a platite ih 7.800 eura."

"Na taj način stvaraju zalihu koju u konačnici koriste u HDZ-ovoj kampanji. Zato netko može platiti dronove, imati izvođače, razglase i digitalni marketing u kampanji za nula ili nešto sitno eura, jer se ostatak zapravo plati kroz poslove s javnom upravom. Tu su i drugi gradovi. Sve to možete vidjeti i na stranici Trezor HR, koja olakšava pronalaženje poslova nekoga s javnim sektorom, a to su sada već ozbiljni iznosi."

"Stvarno se nadam, s obzirom na to da je danas i sutra u Splitu premijer Andrej Plenković, da će biti dovoljno odgovoran i obrazložiti građanima kako je došlo do angažmana Vision Facadea izravno od njegova ureda i je li bio svjestan da iza toga stoji Antonio Nikolić, kojeg osobno poznaje", kazao je Ivošević.

Prozvao i Ministarstvo turizma i sporta

Ivošević se osvrnuo i na, prema njegovu mišljenju, sporno sklapanje poslova s Ministarstvom turizma i sporta.

"Još jedan zanimljiv detalj. Tvrtka Vision Facade osnovana je u srpnju 2024. godine, a nakon svega 18 dana dobila je prvu narudžbenicu od gotovo 3.000 eura od Ministarstva turizma i sporta. Volio bih da ministar Glavina obrazloži kako pronađe tvrtku koja postoji samo 18 dana i dodijeli joj posao, i to ni manje ni više nego Ministarstvo."

"Ja bih očekivao da se traže tvrtke s renomeom, da govorimo o tvrtkama koje imaju višegodišnje poslovanje i kvalitetan proizvod koji su javno prezentirale. Ali ne. Tvrtka koja je tek osnovana dobiva posao izravno od Ministarstva turizma i sporta, bez ikakvog natječaja i bez ikakvog poziva", zaključio je Ivošević.

"Nije mi jasno kako se USKOK još nije zainteresirao"

Potegnuo je i pitanje mogućeg uključivanja USKOK-a. "Mislim da je ovo već prešlo granice dobrog ukusa i zapravo mi nije jasno kako u medijima već ne znamo je li se USKOK zainteresirao za ovu priču ili nije. Činjenica je da govorimo o nastavku Fimi Medije, koja više nije na krupno, nego je usitnjena na mnogo manjih računa i mnogo više lokacija."

"Možete slobodno provjeriti s Općinom Muć, možete provjeriti s Gradom Imotskim, možete provjeriti s Klisom, svugdje. Sveprisutna tvrtka, koju je 2024. osnovao Pripuzov suradnik, magično se pojavljuje na našem tržištu, a sve poslove odrađuje Antonio Nikolić, dok Karlu Vargu nitko nikada nije vidio", poručio je Ivošević.