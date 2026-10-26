Ivošević o padu Vučića poslao poruku koja će odjeknuti svijetom: "Nositelj studentske liste u ratu je sudjelovao kao vojnik agresorske vojske"

Politički preokret u Srbiji i poraz Aleksandra Vučića na parlamentarnim izborima izazvali su brojne reakcije i u Hrvatskoj. Među onima koji su komentirali izborni rasplet je i splitski političar Bojan Ivošević, koji je na Facebooku poručio kako građani Srbije imaju razloga za slavlje, dok susjedne države, uključujući Hrvatsku, zasad mogu tek s opreznim optimizmom promatrati događaje.

Ivošević smatra da će pravi značaj političkih promjena u Srbiji biti poznat tek kada se nova vlast jasno odredi prema susjednim državama i ratovima devedesetih. Posebno se osvrnuo na nositelja Studentske liste Iliju Srdanovića, njegovu ratnu prošlost i priliku da, kako navodi, pridonese suočavanju srpskog društva s nasljeđem velikosrpske politike.

- Pad režima Aleksandra Vučića razlog je za slavlje građana Republike Srbije. Represija koju je trpio svatko tko se Vučiću suprotstavio bila je potvrda da Srbijom upravlja autokratski režim na umiveni način.

U susjednim zemljama, pa tako i kod nas, nema razloga za slavlje, ali ima mjesta za nadu. Pokret koji je izrastao na krilima studenata tek se treba definirati prema susjedima i prošlosti i tu leži prilika za nastanak neke nove Srbije.

Hoćemo li gledati nastavak onoga što je pokušao ubijeni Zoran Đinđić ili ćemo dobiti konzervaciju postojećeg stanja uz puko čišćenje korupcije bit će poznato u nekoliko idućih mjeseci. Činjenica je da tek tad ćemo znati imamo li razloga za slavlje ili je ovo slavlje bilo rezervirano isključivo za građane Republike Srbije.

Nositelj studentske liste Ilija Srdanović ratove devedesetih dočekao je u svojim 20-ima i u njima je sudjelovao kao vojnik agresorske vojske. Stoga se sve svodi na to kako on vidi vlastitu prošlost. Je li svjestan da je i on sam bio žrtva velikosrpske politike koju je predvodio Milošević, a do danas baštinio Vučić, ili i danas, kao i veliki broj građana Srbije, živi pod hipnozom devedesetih.

Baš on kao takav ima jedinstvenu priliku otvoriti oči mladima u Srbiji i prekinuti desetljeća zabluda o Srbiji kao žrtvi devedesetih te tako otvoriti vrata budućnosti.

Sretno! - napisao je Ivošević na Facebooku.