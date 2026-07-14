Ivošević o novoj pročelnici: "Na prethodnom natječaju nije prošla ni pisani dio ispita"

Nakon što je potvrđeno da je doc. dr. sc. Silvana Burilović Crnov nova pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, na društvenim mrežama oglasio se bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

U objavi je oštro kritizirao odluku gradonačelnika Tomislava Šute, istaknuvši kako će, prema njegovim riječima, "kulturom i turizmom Grada Splita upravljati teologinja koja je bila kandidatkinja Domovinskog pokreta na parlamentarnim izborima".

Ivošević je pritom ustvrdio i da Burilović Crnov na prethodnom natječaju nije prošla pisani dio ispita te da je, kako navodi, osvojila dva od deset mogućih bodova.

"Dobro ste čuli, od cijelog kulturnog i turističkog sektora u Splitu Tomislav Šuta izabrao je teologinju i voditeljicu Tiskovnog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije da vodi kulturu i turizam", napisao je.

U nastavku objave iznio je i tvrdnju da je na prethodnom natječaju očekivala pitanja na zaokruživanje, dodajući kako je "legenda kaže" da je zbog toga pala na pisanom dijelu ispita.

Osvrnuo se i na zaposlenike gradskog Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam, upitavši kako se osjećaju kada znaju da im je nadređena osoba koja, prema njegovim tvrdnjama, nije uspjela položiti pisani dio ispita.

Objavu je zaključio porukom upućenom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

"Gradonačelniče, samo nastavite ovako, već ste puno njih koji su prespavali izbore probudili", poručio je Ivošević.

Burilović Crnov na mjesto pročelnice dolazi nakon provedenog natječajnog postupka, a iz Banovine je ranije za Dalmaciju Danas potvrđeno njezino imenovanje na čelo Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita.