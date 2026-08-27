Ivošević o natječaju za Split parking: "Vrag je u detaljima"

Raspisan je natječaj za novog direktora Split parkinga, a na njegov sadržaj reagirao je nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević. Kako tvrdi, u novom natječaju izostavljen je jedan uvjet koji se nalazio u svim dosadašnjim natječajima za direktora – posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

"Vrag je u detaljima"

"Raspisan je natječaj za novog direktora Split parkinga. Na prvi pogled natječaj ko natječaj, ali vrag je u detaljima", poručio je Ivošević. "Za razliku od svih dosadašnjih natječaja za direktora izostavljen je uvjet posjedovanja vozačke dozvole B kategorije i to na natječaju za direktorsko mjesto tvrtke koja se bavi prometom u mirovanju, odnosno parkiranjem", dodao je.

Ivošević je potom spomenuo i Tomislava Prljevića, bivšeg zamjenika direktora Vodovoda i kanalizacije.

"Činjenica da Šutin bivši zamjenik direktora ViK-a Tomislav Prljević (HDZ) nema vozačku dozvolu je puka slučajnost", napisao je Ivošević.

Prozvao i Šutu

Osvrnuo se i na samu praksu raspisivanja natječaja za direktore gradskih tvrtki. "Inače natječaj nije zakonska obveza i do mandata Ivice Puljka nije ga ni bilo, ali Šuta ga je ostavio radi dojma, dok direktore bira na dobar stari način – u stranci", zaključio je Ivošević.