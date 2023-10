IVOŠEVIĆ O KUZMI KOVAČIĆU I ŠTANDARCU NA PJACI "Ovdje će se pričat hrvatski kako se oduvijek pričalo. Kome to smeta - Italija je blizu"

U organizaciji Grada Splita, Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita i Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista danas se u Galeriji umjetnina održala svečanost obilježavanja 79. obljetnice Dana oslobođenja Splita od fašizma.

Prije same svečanosti u Galeriji umjetnina izaslanstva Grada, Udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita, VeDRA-e, HRM-a, PU splitsko-dalmatinske i Splitsko-dalmatinske županije položili su vijence na Gradskom groblju Lovrinac i na Narodnom trgu, a zatim je podignuta svečana zastave Grada Splita na restauriranom štandarcu na koji je upisan i današnji datum.

Današnji datum naknadno je upisan na štandarac na Pjaci. Na važnost ovog datum ukazivao je Ante Jelaska koji je datum markerom upisao još 2015. godine, a zatim to činio i idućih godina. Ovaj dobitnik nagrade Grada Splita za životno djelo nije dočekao dan kada će taj datum biti uklesan na štandarac, ispod ostalih važnih datuma. Naime, preminuo je 2021. godine, dvije godine nakon primitka nagrade Grada.

Zašto se toliko čekalo s upisivanjem datuma, nije jasno ni dogradonačelniku Splita Bojanu Ivoševiću.

"Ovo je čista povijesna činjenica, ono na što je cijela Europa ponosna. Mi bi trebali biti ponosni na to da nas nije netko oslobađao, mi smo sami sebe oslobodili i to nam svima služi na čast i ponos. Kad netko pita kako objasniti djeci što ovaj datum znači, najbolje je to učiniti riječima gospođe koja je otvorila ponistru tog dana, vidila čete koje ulaze i rekla - Naši!. Mislim da tu treba završiti sva rasprava", kazao je ovom prigodom Ivošević.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić

Istaknuo je još jednom da se Hrvatska može ponositi svojom poviješću.

"Djeca su danas okrenuta modernom antifašizmu. Ona su okrenuta digitalnim medijima i puno brže saznaju što je to sloboda, što je različitost i uvažavanje i zapravo sve manje imamo problematičnih događanja jer je digitalizacija tu pa i najmanji problem izađe u nacionalnim medijima u 5 minuta, ali kad gledamo generaciju k'o generaciju - mislim da se to stanje normalizira i prihvaća da je Hrvatska uvijek bila na pobjedničkoj strani, uvijek na ispravnoj strani i može se ponositi cijelom svojom poviješću", kaže Ivošević.

Autor štandarca oko kojeg se podigla velika bura je poznati hrvatski umjetnik Kuzma Kovačić. Ivošević je komentirao činjenicu da on nije zadovoljan naknadnim upisivanjem datuma, kao i moguću tužbu.

"Netko se nečim ponosi, netko se nečega stidi, ali činjenica je da on nije pogledao dokumentaciju iz 1999. godine kada je izglasavana odluka o štandarcu. Mi smo to odlučili provjeriti baš da ne bi došlo do takvih stvari. Štandarac kao autorsko djelo je oblikovno njegovo rješenje, ne i sami tekst, definirano je da njega - definira Gradsko vijeće. On je izašao iz okvira svojih ovlasti, očito se srami, očito bi sad da ja pričam talijanski, nažalost za njega - ovdje će se pričat hrvatski kako se oduvijek pričalo. Kome to smeta - Italija je blizu", kazao je Bojan Ivošević.