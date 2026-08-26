Ivošević o kulturnoj sceni u Splitu: "Dio zasluga ide i Aci Lukasu"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama povodom početka Vibrez festivala, koji se večeras održava u Galeriji Meštrović u organizaciji Hrvatskog doma Split.

Ivošević smatra kako ovaj festival Split ponovno pozicionira na europskoj kulturnoj karti, a zasluge za program pripisao je ravnateljici Hrvatskog doma Vanesi Kleva i njezinu timu.

„Rezultat je to rada ravnateljice Vanese Kleve i njenog tima kojeg je okupila posljednjih godina. Još jednom se pokazalo da kad u kulturi daš priliku i slobodu stručnim ljudima, u malo vremena mogu se napraviti čuda“, poručio je Ivošević.

„Dio zasluga ide i Aci Lukasu“

U nastavku objave prisjetio se razdoblja posljednje godine mandata bivše gradske vlasti te otkrio zanimljivu pozadinu ideje o organizaciji ljetnih koncerata na atraktivnim splitskim lokacijama.

Kako tvrdi, u Grad su u tom razdoblju stigla samo tri zahtjeva za organizaciju koncerata, i to za nastupe Lexington banda, Marije Šerifović i Ace Lukasa.

„Zvuči nevjerojatno, ali dio zasluga ide i Aci Lukasu. U našoj zadnjoj godini mandata u grad su stigli zahtjevi isključivo za organizaciju tri koncerta: Lexington band, Mariju Šerifović i Acu Lukasa“, napisao je.

Ivošević navodi kako su upravo nakon toga kontaktirali ravnateljicu Hrvatskog doma Vanesu Kleva s idejom da ta gradska ustanova tijekom ljeta preuzme važniju ulogu u kreiranju koncertnog programa na otvorenom.

„Momentalno smo zvali Vanesu i rekli ovo više ovako ne ide i da Hrvatski dom vidimo kao ustanovu koja Splitu ljeti može ponuditi kvalitetan program open air koncerata na našim najvrijednijim lokacijama“, naveo je.

Od Nouvelle Vague do Stefanovskog

Prema Ivoševiću, rezultati takvog pristupa vidljivi su već nekoliko mjeseci poslije kroz program koji u Split dovodi niz domaćih i inozemnih glazbenika.

„Svega par mjeseci kasnije Split gušta uz Kovacs, Marc Ribot's Ceramic Dogs, Nouvelle Vague, Michelle Gurevich, Stefanovski trio i TBF & Jazz orkestar HRT-a“, istaknuo je.

Na kraju je pozvao Splićane i njihove goste da uživaju u programu koji slijedi.

„Sad guštajmo u novim poslasticama koje su nam pripremili“, zaključio je Ivošević.