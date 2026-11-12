Ivošević o konzervatorima: "Ljudi s najslabijom kičmom. Idu đonom na Grad Split"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita povela se rasprava o prijedlogu odluke o komunalnom redu. Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević kritizirao je gradsku vlast zbog povećanja ugostiteljskih terasa u povijesnoj gradskoj jezgri, dok je Jakov Prkić iz stranke Direkt upozorio na nelogičnosti u pravilima koja se odnose na konzumaciju alkohola i zaštitu pojedinih dijelova centra Splita.

Bojan Ivošević na početku rasprave upozorio je na izmjene prijedloga odluke koje su, kako je naveo, napravljene amandmanima, dovodeći pritom u pitanje njezinu pravnu održivost. "Mi smo danas čuli od izvjestitelja da su neki članci promijenjeni amandmanima. Ne problematiziram ništa, ali znate da neki ovdje neće biti sretni. Ova verzija odluke nema prethodnu suglasnost. Hrvatski sudovi jedva bi dočekali ovakvu odluku srušiti", kazao je Ivošević.

Ivošević pokazao snimku noćnog života u centru Splita

Tijekom rasprave Ivošević je prikazao i videosnimku nastalu u centru Splita oko jedan sat iza ponoći. Na snimci se, prema njegovim riječima, čuje glasna glazba, a na ulicama se nalazi velik broj ljudi. Upozorio je da se pritom ne vodi dovoljno računa o stanovnicima povijesne gradske jezgre.

Posebno se osvrnuo na odluke vezane uz ugostiteljske terase, odnosno štekate, na Obrovu i u okolnim ulicama.

"Nagrađujete nasilje jednog ugostitelja koji je fizički nasrnuo na vijećnike koji nisu htjeli glasati da se vrati jedan objekt iz centra Splita. Vi sada njemu pogodujete", ustvrdio je Ivošević.

Nastavio je kritizirati povećanje površina ugostiteljskih terasa. "Na Obrovu ste povećali štekate. Vlasniku štekata koji radi nered u Trogirskoj povećali ste štekat i u Domagojevoj. Radili ste neke preinake na Dobriću, a neke ste ljude odbili. Nakon četiri godine slušanja kritika da pogodujemo na Obrovu, vi dodajete još štekata", poručio je.

"Četiri godine govorili ste da imamo nešto protiv poduzetnika"

Ivošević se osvrnuo i na kritike kojima je bivša gradska vlast bila izložena zbog reguliranja ugostiteljskih terasa.

Istaknuo je kako mu je drago što je, prema njegovim riječima, stav stručne komisije aktualne gradske vlasti o jednom ugostiteljskom objektu na Pjaci jednak stavu koji je zastupala prethodna vlast. "Cijela priča koju ste vodili bila je da mi imamo nešto protiv poduzetnika. Drago mi je da je stav vaše stručne komisije isti kao i naš kada je riječ o jednom ugostiteljskom objektu na Pjaci. Zašto se ne ispričate? Lagali ste ugostitelje. Ipak znači da Ivica Puljak i mi nismo bili toliko protiv ugostitelja", rekao je Ivošević.

U raspravu se uključio i Jakov Prkić iz stranke Direkt, koji je kazao kako se u velikoj mjeri slaže s Ivoševićevim primjedbama. "Ivošević kao da nam svima čita misli. U ovoj odluci najviše mi smeta zaštita zone A. U našoj odluci ne spominje se zona B, a na nju se ne osvrće ni Konzervatorski odjel", upozorio je Prkić. Posebno je problematizirao korištenje javnih površina na Peristilu. "Na Peristilu su ti jastuci ispod sfinge nakon 20 sati nepotrebni. Nelogično je da konobar trči s tacnom preko cijelog Peristila kako bi poslužio goste. Trebalo bi ići prema većim restrikcijama, a ne prema popuštanju", poručio je.

Dvije klupe u centru Splita, a potpuno različita pravila

Prkić je zatim prikazao video kojim je želio upozoriti na nelogičnosti granica između zona A i B, posebno kada je riječ o pravilima konzumacije alkohola. Prema njegovu objašnjenju, pojedine klupe u centru grada nalaze se na vrlo maloj međusobnoj udaljenosti, no na jednoj je konzumacija alkohola dopuštena, dok na drugoj nije, ovisno o tome kojoj zoni pripadaju. "Bilo bi pošteno ovakvu odluku izbaciti. Ili zašto ne bismo dopustili malim trgovinama da se alkohol može konzumirati u krugu od 30 metara od njih, pa neka piju i domaći i strani", kazao je Prkić, naglasivši da je taj prijedlog iznio ironično.

Dodao je kako smatra da bi pojedine odredbe trebalo izbrisati, posebno u kontekstu pravila o zabrani prodaje alkohola tijekom ljetnih mjeseci. "Sada se malo šalim, ali ni sami ne znamo što ćemo s ovom odlukom i mislim da bismo je trebali brisati", zaključio je.

Ivošević ponovno prozvao konzervatore

Na kraju rasprave Ivošević je iznio i oštre kritike na račun konzervatorske struke, optuživši je za nejednak pristup Gradu Splitu i privatnim poduzetnicima. "Konzervatori su najčešće ljudi s najslabijom kičmom kada treba udariti na poduzetnike, a odmah se ide đonom na Grad Split i to je kristalno jasno", poručio je Ivošević.