Ivošević o Kerumu i Šuti: "Jedan bagerist ne zna razlog pocinčavanja nečega u blizini mora. Sramotno je skrivanje Šute…"

Nakon konferencije za medije Željka Keruma (HGS), čelnika HGS-a i predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Žnjan d.o.o., na kojoj je tema bio rad Nadzornog odbora Žnjan d.o.o., oglasio se Bojan Ivošević. Bivši splitski dogradonačelnik, a danas vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita s liste Centra, poručio je da se obraća javnosti zbog novinarskih upita koji su uslijedili nakon Kerumove presice te je iznio niz oštrih ocjena na račun Keruma, ali i gradonačelnika Tomislava Šute (HDZ).

"Prije svega, podsjetio bih da se ova besmislena priča već tri mjeseca vrti u eteru", dodao je, pa nastavio: "Jedan bagerist ne zna razlog pocinčavanja nečega u blizini mora. Korozija je dobro poznat pojam. Meni je žao što gospodin Kerum za koroziju nije čuo, ali da je u školu išao malo više, mogao je naučiti o tome."

"Sramotno skrivanje gradonačelnika Šute"

"Generalno želim reći da nije normalno da predsjednik nadzornog odbora leži u zatvoru, a da gradonačelnik ne reagira", izjavio je Ivošević.

"Da po izlasku iz zatvora govori kako njemu gradonačelnik nije nadređen, iako po zakonu jest, kao skupština trgovačkim društvima", dodao je. "Smatram da je sramotno skrivanje gradonačelnika Šute, kažem gradonačelnika isključivo pod navodnicima jer vidi se da nema moć upravljanja gradom, da samo stoji i gleda navedenu situaciju", rekao je Ivošević.

"Nije moral, nego zdrav razum"

Osvrnuo se i na pokrenutu reviziju cijelog projekta novog Žnjana.

"Svaka revizija je dobrodošla... To je normalan dio posla", rekao je, pa dodao: "Ali je nenormalno da osoba koja je spremna lagati hrvatskoj državi i hrvatskoj policiji, pri čemu mislim na gospodina Željka Keruma i gospodina Dražena Delića... Danas obnašaju funkcije u NO tvrtke Žnjan d.o.o."

U nastavku je Ivošević izjavio i ovo: "Ako gospodin Kerum u tri mjeseca kao predsjednik nadzornog odbora nije bio u stanju niti pokrenuti revizije koje je najavljivao, tu se zapravo najbolje pokazuje koliko se oni bave podjelom plijena, a ne upravljanjem gradom", rekao je Ivošević.

"Njihov modus operandi je jasan i to je ono čime se oni bave i zašto tri mjeseca nisu stigli niti angažirati reviziju", dodao je.

Šljunak i pocinčavanje: "To možete pitati njega i gospodina Keruma"

Što se tiče teme šljunka na Žnjanu, kazao je ovo: "Žao mi je što gospodin Kerum nije pratio medijske natpise i naše izjave", rekao je Ivošević. "Nalog Ivice Puljka bio je dan da se to iza sezone otkloni i da ne ostane onako... Gradonačelnik je rekao da se ne slaže s tim, tražilo se to promijeniti", naveo je.

"Zašto Šuta to nije proveo u dijelu, jer nakon ljeta je Šuta bio gradonačelnik, to možete pitati njega i gospodina Keruma, koji je tad bio predsjednik nadzornog odbora", zaključio je. Na kraju je dodao: "Pričamo o takvim nebuloznim optužbama, ali kažem, to dolazi iz usta jednog lažljivca koji je doslovno jučer izašao iz zatvora."