Ivošević o izboru novog glavnog državnog inspektora: "Nije zatrovana samo voda, zatrovane su i institucije"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević kritizirao je odluku premijera Andreja Plenkovića o izboru Tonća Glavinića za novog glavnog državnog inspektora. U objavi na društvenim mrežama povezao je imenovanje s aferom ilegalno odloženog otpada u Lici te poručio da građani imaju pravo očekivati depolitizaciju institucija nadzora.

„Nije zatrovana samo voda, zatrovane su i institucije”, napisao je Ivošević.

Tvrdi da je Plenković, nakon Andrije Mikulića, za novog čelnika Državnog inspektorata odabrao njegova kolegu iz zagrebačkog HDZ-a Tonća Glavinića. Ivošević pritom iznosi teške optužbe na račun bivšeg glavnog državnog inspektora, tvrdeći da je omogućio onečišćenje Like.

„Pokazao je koliko uvažava zahtjeve građana”

Ivošević smatra da je odluka posebno problematična jer je donesena neposredno nakon masovnog prosvjeda „Hodaj za Liku”, na kojem su građani tražili depolitizaciju nadzornih tijela i imenovanje neovisnih stručnjaka.

„Navedenu odluku donio je neposredno nakon masovnog prosvjeda pod nazivom Hodaj za Liku čime je pokazao koliko uvažava zahtjeve građana za depolitizacijom tijela nadzora i postavljanje neovisnih stručnih ljudi na čelo inspektorata”, poručio je.

Izrazio je i nepovjerenje u buduće postupanje institucije, dovodeći u pitanje zaštitu informacija koje građani dostavljaju prilikom prijavljivanja nepravilnosti.

„Sutra bi građani trebali prijavljivati HDZ-ovce i njihove poslovne partnere dotičnome i vjerovati da informacije neće curiti kao Šincekovima. Besramno”, zaključio je Ivošević.