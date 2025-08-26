Ivošević: "Ne postoji dvostruka konotacija. Ta imbecilna konstrukcija nastala je za potrebe HDZ-a"

Na splitskim Plokitama odana je počast pripadnicima Prvog splitskog partizanskog odreda. Nezavisni gradski vijećnik Damir Barbir objavio je kako je tom prilikom položeno cvijeće i zapaljene svijeće u znak sjećanja na, kako je naglasio, "palu mladost" koja je sudjelovala u borbi protiv fašizma.

U njegovu društvu bili su bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak te gradski vijećnik i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Prvi splitski partizanski odred osnovan je tijekom Drugog svjetskog rata i predstavlja važan simbol antifašističke borbe u Dalmaciji. Svake godine, na mjestu njihova stradanja na Plokitama, okupljaju se brojni građani te predstavnici društvenog i političkog života kako bi odali počast poginulim borcima.

Ivošević: "Bez dvostrukih konotacija"

Tom prilikom na društvenim mrežama je Facebook status napisao Bojan Ivošević te je naglasio kako obilježavanje nema nikakvu "dvostruku konotaciju".

"Ne postoji dvostruka konotacija. Ta imbecilna konstrukcija nastala je za potrebe HDZ-a da legalizira glupost svog opskurnog krila... I zato smo iz higijenskih razloga ovog popodneva odali počast Prvom splitskom partizanskom odredu bez dvostrukih konotacija. Počast splitskoj mladosti mučki ubijenoj od strane fašista i malobrojnih lokalnih kvislinga", izjavio je Ivošević.

Dodao je kako je nada da je "predstavnicima grada bilo barem malo neugodno na mjestu gdje je izraz dvostruka konotacija direktno pljucanje na smrt onih koji su dali živote za našu domovinu."