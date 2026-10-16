Ivošević napao Šutu i vladajuće: "Sazvali su sjednicu na koju sami nisu došli! Ovo je ruganje građanima i trošenje njihova novca"

Nezavisni splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević oštro je kritizirao gradsku vlast nakon što je zbog nedostatka kvoruma odgođena tematska sjednica Gradskog vijeća o poslovanju Čistoće Split tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Ivošević je vladajuće optužio za politički obračun s prethodnom administracijom, odgovorio na prozivke vezane uz javne nabave te iznio vlastite optužbe na račun aktualne gradske vlasti. Osvrnuo se i na incidente povezane s utakmicom Hajduka i Ajaxa.

Tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, na kojoj se danas trebalo raspravljati o poslovanju Čistoće Split tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, odgođena je zbog nedostatka kvoruma. Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić potvrdio je kako se velik broj vijećnika ispričao zbog nedolaska te najavio da će novi termin sjednice biti naknadno objavljen.

Podsjetimo, održavanje sjednice predložio je nezavisni vijećnik Davor Matijević, a glavne teme trebale su biti sumnje u nepravilnosti, postupci javne nabave i odgovornost tadašnje gradske uprave. Na odgodu je oštro reagirao nezavisni gradski vijećnik Bojan Ivošević, koji smatra da je cijela inicijativa bila politički motivirana.

"Vladajuća većina sazvala je sjednicu na koju se nije odazvala"

"Vladajuća većina sazvala je tematsku sjednicu na koju se nije odazvala. Ovo je izrugivanje poreznim obveznicima. Koliko god mi vijećnici bili fiksno plaćeni, za ovu sjednicu postoji dodatna naknada od 146 eura, a ljudi koji rade na tehničkoj opremi i drugim poslovima plaćeni su po sjednici", kazao je Ivošević. Dodao je kako smatra da je riječ o nepotrebnom trošku za građane Splita. "Danas imamo trošak za porezne obveznike i to za temu kakvu još nigdje nisam vidio. Da se saziva tematska sjednica o prošlosti! Čak i da su oni u pravu, a ja smatram da nisu, što ćete napraviti takvom sjednicom? Od koga ćete tražiti ostavku? Čiji ćete odlazak tražiti?", zapitao se.

Ivošević smatra da je stvarni cilj sjednice politički diskreditirati bivšeg gradonačelnika Ivicu Puljka i njegovu administraciju. "Oni se očito bude, liježu i razmišljaju o Ivici Puljku. Mislim da je sramotno što su se prvo rugali građanima, a onda se nisu ni odazvali", poručio je.

Posebno je prozvao aktualnog splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, tvrdeći da mu gradska uprava nije željela dostaviti dokumentaciju potrebnu za raspravu. "Koliko smisla ima sazvati tematsku sjednicu o temi o kojoj tražim dokumente, a onda me 16. rujna gradonačelnik Tomislav Šuta odbije i neće dostaviti dokumente jer je to, kako kaže, dio kaznenog postupka? Znači, sazivaju nas da raspravljamo o temi za koju nam ne žele dati papire", ustvrdio je Ivošević.

Odgovorio na prozivke o nabavi čistilica, balirke i biostabilizatora

Ivošević je potom detaljno govorio o trima javnim nabavama koje su se našle pod povećalom aktualne gradske vlasti. Prva se odnosi na nabavu čistilica, pri čemu se problematizirao rok isporuke od 60 dana kao kriterij za ostvarivanje najvećeg broja bodova. Govoreći o nabavi balirke koja još nije stavljena u funkciju, priznao je da je bilo problema u realizaciji projekta. "Legitimno je to kritizirati. Direktor se malo zaletio jer je mislio da će stroj moći staviti u funkciju s montažnom halom. Međutim, za takvu halu potrebna je građevinska dozvola. Stroj je funkcionalan, ali nije stavljen u uporabu dok se ne osiguraju prostorni uvjeti", objasnio je. Dodao je kako je politika prethodne gradske uprave bila iskoristiti što više dostupnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša za nabavu opreme. Najviše pozornosti posvetio je nabavi biostabilizatora, odbacujući tvrdnje da je riječ o nepotrebnoj opremi i spornom postupku. "Ako je biostabilizator nepotreban, zašto Fond za zaštitu okoliša preporučuje i sufinancira njegovu nabavu? Država kaže da nabavljamo biostabilizatore, mi je poslušamo", kazao je. Ivošević tvrdi da je prijavu za europska sredstva za nabavu biostabilizatora predala tadašnja Vladina povjerenica Mirna Veža te da se već u dokumentaciji nalazio troškovnik tvrtke Gradatin. Prema njegovim riječima, u postupku su razmotreni troškovnici zainteresiranih tvrtki, a na javnu nabavu javila su se oba zainteresirana ponuditelja.

"Pobijedila je ona koja je bila 200.000 eura jeftinija. Mislim da tu nikome ne može biti ništa sporno", izjavio je.

Odbacio je i optužbe na račun bivšeg gradonačelnika Puljka, tvrdeći da je njegova pomoć službenicima prilikom otvaranja jednog dokumenta predstavljena kao dokaz nedopuštenog utjecaja na postupak. "Čovjek je bio informatički pismeniji od njih i pomogao im otvoriti dokument zbog različite ekstenzije. To mu je krivnja", rekao je Ivošević.

Ivošević uzvratio optužbama: "Ovako se namještaju javne nabave"

Nakon obrane postupaka iz prethodnog mandata, Ivošević je otvorio pitanje aktualnih poslova Čistoće, posebno čišćenja kamenih površina u središtu Splita. Ustvrdio je da je za taj posao donesena odluka o odstupanju od postupka jednostavne nabave, uz obrazloženje da samo jedna tvrtka može ispuniti tražene uvjete. "Kažu da u cijeloj Dalmaciji nema nijedne druge tvrtke koja može čistiti kamen. A postoji tvrtka u Tučepima koja ima istu tehnologiju, strojeve do 500 bara i temperaturu preko 100 stupnjeva. Je li ona mogla sudjelovati u nabavi? Mogla je", ustvrdio je. Posebno je problematizirao, kako tvrdi, uvjet mogućnosti reakcije unutar osam sati. "Razlog je bio da jedini mogu odgovoriti u roku od osam sati. A onda pogledate ugovor s tom tvrtkom i u njemu nema roka od osam sati. Evo, ovako se namještaju javne nabave", optužio je Ivošević.

Dodao je kako mu, unatoč zahtjevima, nisu dostavljeni računi iz kojih bi bilo vidljivo koliko je novca potrošeno.

"Molim vas kao medije da možda vi pokušate i imate više sreće. Kako je posao izravno ugovoren, zašto druge tvrtke nisu dobile priliku i tko ih je povezao s navedenom tvrtkom?", poručio je. Riječ je o Ivoševićevim tvrdnjama i optužbama koje same po sebi ne dokazuju nepravilnosti u postupku nabave.

"Nećemo dopustiti da nam lijepe etikete kriminalaca"

U završnom dijelu obraćanja Ivošević je poručio kako neće dopustiti da se bivšu gradsku upravu bez dokaza optužuje za kriminal. "Što god govorili iduće dvije i pol godine, nikada nećemo dopustiti da lijepe etiketu kriminalaca", poručio je, pritom braneći rad bivše administracije. Priznao je da su tijekom prethodnog mandata postojale političke pogreške, ali odbacio je tvrdnje o kriminalnim radnjama.

"Jesmo li neke pogreške u političkom smislu napravili? Sigurno. Bismo li neke stvari napravili drukčije? Naravno, ali to je naknadna pamet. U tom trenutku to ne možeš znati", zaključio je.