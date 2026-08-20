Ivošević nakon prve večeri zabrane alkohola u Splitu: "Mladi i dalje lutaju jezgrom, možda da Šuta opet prespava u Getu?"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević komentirao je prvu večer nakon početka primjene zabrane prodaje alkohola u trgovinama na području Splita nakon 21 sat. Tvrdi da nova mjera nije riješila probleme u gradskoj jezgri te ponovno kritizira odluku da se zabrana primjenjuje na cijelom području grada.

Ivošević podsjeća da odluku nisu podržali upravo zbog njezina širokog obuhvata, a smatra da je prva večer pokazala gdje vidi glavni izvor problema.

„Tu odluku nismo podržali zbog nepotrebne njene primjene na cijeli grad, a sad je svima jasno da su u centru grada glavni problem noćni klubovi“, napisao je.

„Mladi i dalje lutaju jezgrom cijelu noć“

Prema njegovim tvrdnjama, prizori zbog kojih su se stanovnici centra i ranije žalili nisu nestali nakon ograničavanja prodaje alkohola.

„I dalje veliki broj mladih i alkoholiziranih ljudi luta jezgrom, od kluba do kluba, cijelu noć uz viku, uriniranje i povraćanje“, naveo je Ivošević.

Smatra da je zabrana u praksi samo promijenila ono što posjetitelji tijekom noći kupuju na kioscima.

„Jedina razlika je da sad u trafici kupe vodu, a ne alkohol, u pauzama između klubova i da naši mladi na Matejušci ne mogu kupit pivu iza 21h već se ranije opskrbe“, poručio je.

Na kraju objave Ivošević se obratio i aktualnom splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti.

„Možda da Šuta opet prespava u Getu?“, zaključio je Ivošević.