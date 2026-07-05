Ivošević nakon presude o Marjanu: "Takav prevarantski nastup stiže na naplatu 2029."

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević ponovno se oglasio o pitanju bespravne gradnje u Park-šumi Marjan, nakon što su donesene prve presude Visokog upravnog suda kojima su odbijene žalbe na rješenja o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata.

U objavi na društvenim mrežama kritizirao je gradonačelnika Tomislava Šutu, ustvrdivši da je na početku mandata obećavao zaštitu bespravnih graditelja na Marjanu.

"Dok je Tomislav Šuta "davao rič" na početku mandata da će zaštititi bespravne graditelje na Marjanu, sva nadležna tijela donijela su suprotan pravorijek", napisao je Ivošević.

Pritom je naveo kako, prema njegovim tvrdnjama, više nije moguće legalizirati bespravno izgrađene objekte na Marjanu te da su rješenja o njihovu uklanjanju zakonita, a njihovo izvršenje u javnom interesu.

Ivošević je ustvrdio da su stav o bespravnoj gradnji potvrdili Grad Split, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Državni inspektorat, Upravni sud i Visoki upravni sud.

"Nema ništa gore od skupljanja glasova na nečijem očaju. Takav prevarantski nastup stiže na naplatu 2029. godine", poručio je bivši dogradonačelnik.

Njegova objava uslijedila je nakon što su u javnost dospjele prve presude Visokog upravnog suda kojima su odbijene žalbe na rješenja Državnog inspektorata o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata na području Park-šume Marjan.