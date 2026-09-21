Ivošević nakon pojave crvenila na Marjanu prozvao Šutu i Dorčić: "Je li i dalje dezinformiramo javnost?"

Nakon što je Društvo Marjan upozorilo da je na Marjanu došlo do karakterističnog crvenila i intenzivnijeg sušenja stabala, reagirao je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

Ivošević je podsjetio na svoja upozorenja iz ožujka ove godine, kada je tvrdio da je sanacija Marjana prekinuta i upozoravao na opasnost od potkornjaka. Grad Split tada je odbacio takve tvrdnje, navodeći da se šire dezinformacije te da sanacija ide prema planu.

"Kada sam u treći mjesec upozorio na prekid sanacije Marjana, koja je još bila i zakašnjela, gradonačelnik Tomislav Šuta i njegova zamjenica Matea Dorčić tvrdili su da su to dezinformacije i da sve ide po planu.

Tada sam rekao da bude li se crvenio Marjan da će se crveniti i oni.

Gospodo je li i dalje dezinformiramo javnost ili smo znali što radite, odnosno ne radite? A sve ovo se moglo izbjeći internim rebalansom još u srpnju 2025. godine.

Ovoj vlasti Marjan je samo problem kojim su se prisiljeni baviti i ništa više!", poručio je Ivošević.