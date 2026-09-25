Ivošević nakon novih otkrića o HNK-u prozvao Kazališno vijeće: "Imaju li što za reći o pljački?"

Nakon novih informacija o poslovima splitskog HNK-a s tvrtkom koju Telegram povezuje s Antonijem Nikolićem, suradnikom splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, reagirao je gradski vijećnik Bojan Ivošević.

Telegram je danas objavio da je HNK Split za snimanje i montažu predstave platio 8.200 eura bez PDV-a, dok je, prema deset računa iz prošle godine u koje je taj portal imao uvid, takve poslove ranije plaćao između 1.200 i 1.750 eura.

Prema istom izvoru, račun je plaćen samo četiri dana nakon što je novi vršitelj dužnosti intendanta Božo Župić stupio na dužnost, a riječ je o predstavi koja je zbog kiše prekinuta i nije ponovno izvedena.

Ivošević je nakon objave tih informacija iznio niz teških optužbi na račun Šute, Nikolića i Župića, a sada je odgovornost zatražio i od članova Kazališnog vijeća HNK Split.

„Uz Tomislava Šutu, Antonija Nikolića i Božu Župića u ovoj pljački ne treba zaboraviti ni na Kazališno vijeće HNK Split“, napisao je Ivošević.

Ivošević je potom prozvao članove Kazališnog vijeća, navodeći Mariju Boban, Lidiju Bekavac, Zvonimira Mihanovića, Sanju Erceg Vrekalo i Antoniju Tomas.

„Pa da podsjetimo tko 'nadzire' i amenuje ovaj kriminal“, napisao je, nakon čega je naveo članove Vijeća.

Na kraju im je postavio javno pitanje.

„Zanima me imaju li dotični što za reći o ovoj pljački javnog novca?“, poručio je Ivošević.

Kazališno vijeće jedno je od tijela HNK-a koje sudjeluje u nadzoru rada kazališta, a iz ranije objavljene dokumentacije HNK-a vidljivo je da se i samo Vijeće u prethodnom razdoblju pozivalo na svoju kontrolnu ulogu prema upravi kazališta.

Ivošević je i dan ranije na konferenciji za novinare pozvao USKOK da ispita poslove povezane s Nikolićem, tvrdeći da je riječ o korištenju javnog novca za poslove povezane s osobom koja je sudjelovala u Šutinoj kampanji.

Nove informacije o računu HNK-a dodatno su zaoštrile političke prozivke oko poslovanja splitskog kazališta i odnosa gradske vlasti s Antonijem Nikolićem.