Ivošević nakon napada na komunalnog redara: "Turisti u 2:15 u centru nemaju što raditi osim obilaziti noćne klubove"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se nakon napada na komunalnog redara u središtu grada, povezujući incident s noćnim životom u staroj gradskoj jezgri te prozivajući gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je ustvrdio da se napad dogodio u 2.15 sati ujutro te poručio kako, prema njegovu mišljenju, turisti u to vrijeme nemaju razloga boraviti u centru grada osim obilaziti noćne klubove.

– U 2:15 sati ujutro turisti nemaju niti jedan razlog za biti u centru Splita nego pijani bauljati između Charlie's-a, 305, Boilera i Centrala – napisao je.

Dodao je kako se incident dogodio dan nakon što je, prema njegovim riječima, gradonačelnik Tomislav Šuta odbio raspravljati o radu noćnih klubova u centru Splita.

Ivošević je pritom izrazio podršku komunalnim redarima i zaštitarima koji ih prate na terenu.

– Ovim putem pružamo punu podršku komunalnim redarima i zaštitarima u njihovoj pratnji koji sve češće imaju ovakve neugodne situacije, a za razliku od policije imaju manje ovlasti i opreme – poručio je.

Na kraju je kritizirao gradonačelnika zbog, kako navodi, izostanka javne osude napada.

– Porazna je činjenica da se gradonačelnik cijeli dan nije niti oglasio o ovom incidentu i osudio ovakvo ponašanje stranih državljana – zaključio je Ivošević u svojoj objavi.