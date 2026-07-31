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Ivošević nakon napada na komunalnog redara: "Turisti u 2:15 u centru nemaju što raditi osim obilaziti noćne klubove"

Na kraju je kritizirao gradonačelnika zbog, kako navodi, izostanka javne osude napada
Bojan Ivošević

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević oglasio se nakon napada na komunalnog redara u središtu grada, povezujući incident s noćnim životom u staroj gradskoj jezgri te prozivajući gradonačelnika Tomislava Šutu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije.

U objavi na društvenim mrežama Ivošević je ustvrdio da se napad dogodio u 2.15 sati ujutro te poručio kako, prema njegovu mišljenju, turisti u to vrijeme nemaju razloga boraviti u centru grada osim obilaziti noćne klubove.

– U 2:15 sati ujutro turisti nemaju niti jedan razlog za biti u centru Splita nego pijani bauljati između Charlie's-a, 305, Boilera i Centrala – napisao je.

Dodao je kako se incident dogodio dan nakon što je, prema njegovim riječima, gradonačelnik Tomislav Šuta odbio raspravljati o radu noćnih klubova u centru Splita.

Ivošević je pritom izrazio podršku komunalnim redarima i zaštitarima koji ih prate na terenu.

– Ovim putem pružamo punu podršku komunalnim redarima i zaštitarima u njihovoj pratnji koji sve češće imaju ovakve neugodne situacije, a za razliku od policije imaju manje ovlasti i opreme – poručio je.

Na kraju je kritizirao gradonačelnika zbog, kako navodi, izostanka javne osude napada.

– Porazna je činjenica da se gradonačelnik cijeli dan nije niti oglasio o ovom incidentu i osudio ovakvo ponašanje stranih državljana – zaključio je Ivošević u svojoj objavi.

 

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