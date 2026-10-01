Ivošević nakon izbacivanja sa sjednice: "Prva sam osoba u povijesti udaljena jer sam zatražio povredu Poslovnika"

Nakon burne tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita posvećene problematici noćnih klubova u centru grada, oglasio se Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik s liste Centra, koji je tijekom sjednice udaljen iz vijećnice.

Ivošević je na društvenim mrežama iznio svoju verziju događaja, ustvrdivši kako je udaljen nakon što je zatražio povredu Poslovnika te najavio da će zbog načina vođenja sjednice tražiti službeno očitovanje nadležnog gradskog odsjeka.

"Umjesto opomene stranačkoj kolegici, opomenu sam dobio ja"

"Prva sam osoba u povijesti koja je udaljena sa sjednice jer je zatražio povredu poslovnika", poručio je Ivošević.

Prema njegovim tvrdnjama, sve je počelo nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić iz HGS-a omogućio vijećnici Lidiji Bekavac, također iz HGS-a, da se javi zbog povrede Poslovnika. Ivošević tvrdi da je Bekavac tu mogućnost zloupotrijebila, nakon čega je i sam zatražio riječ želeći se pozvati na članak 102. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Splita. "Da, dobro ste čuli. Nakon što je predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić dao mogućnost povrede poslovnika Lidiji Bekavac, koja je navedenu zloupotrijebila, osobno sam zatražio istu i htio se pozvati na članak 102. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Splita koji predviđa opomenu za osobu koja zloupotrebi povredu poslovnika", napisao je Ivošević.

Tvrdi da se potom dogodilo upravo suprotno od onoga što je očekivao. "Umjesto opomene stranačkoj kolegici, predsjednik Gradskog vijeća dao mi je opomenu i zatražio pauzu", naveo je.

Ivošević: "Podigao sam papirić bez ijedne izgovorene riječi"

Ivošević je opisao i što se, prema njegovim riječima, događalo nakon završetka stanke. Navodi da se vratio u vijećnicu te bez izgovorene riječi podigao papirić koji je držao u rukama. "Nakon pauze vratio sam se u dvoranu i podigao ovaj papirić bez ijedne riječi izgovorene. Ničim izazvan predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić dao mi je drugu opomenu i udaljio me sa sjednice", tvrdi Ivošević. Time je obrazložio svoj stav da je odluka predsjednika Gradskog vijeća bila neopravdana.

Tražit će očitovanje Odsjeka za rad Gradskog vijeća

Ivošević je najavio da slučaj za njega time nije završen. "Takvo ponašanje dotičnog je nedopustivo i tražit ću da se Odsjek za rad Gradskog vijeća očituje o nepravilnostima u vođenju sjednice", poručio je. Na kraju objave ponovno je zaoštrio političku poruku prema aktualnoj gradskoj vlasti. "Kako god, nastavljamo borbu za naš grad, a oni nek nastave primati pare od noćnih klubova!", zaključio je Ivošević.