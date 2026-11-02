Ivošević nakon istupa Tahirbegovića: "Nikolić je dolazio po nove poslove, nema više izmotavanja! Pozivam USKOK da djeluje"

Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije tijekom stanke tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita posvećene slučaju koji oporba naziva "Šutina Fimi medija". Tom je prilikom komentirao istup Slavena Tahirbegovića iz Hrvatskog doma Split, ustvrdivši kako njegove izjave potvrđuju poslovnu povezanost Antonija Nikolića, suradnika splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, s tvrtkama koje su obavljale poslove povezane s gradskim institucijama.

Ivošević smatra da je Tahirbegović svojim javnim istupom iznio informacije koje dodatno potkrepljuju sumnje o poslovnim aktivnostima gradonačelnikova suradnika.

"Nema više demantija, nema više izmotavanja"

"Prije deset dana poslao je nekakav demanti, a danas je došao i vrlo jasno izgovorio da je Antonio Nikolić bio u Hrvatskom domu u ime tvrtke RDI. Ako je netko pratio web-stranicu tvrtke Vision Facade, mogao je vidjeti da je isti događaj koji on spominje, na koji je Nikolić došao u ime RDI-ja, digitalno radila Vision Facade", izjavio je Ivošević. Prema njegovim riječima, time je potvrđena povezanost Nikolića s obje tvrtke, što je, smatra, u suprotnosti s ranijim tvrdnjama gradonačelnika. "Znači, imamo priznanje predstavnika gradske ustanove da Antonio Nikolić, za kojeg je Tomislav Šuta tvrdio da nema nikakve veze s javnim događanjima, stoji iza Vision Facadea i RDI-ja. Nema više nikakvih demantija, nema više izmotavanja", poručio je.

"Dolazi i raspituje se za dodatne poslove"

Ivošević se potom osvrnuo na Nikolićevu ulogu u gradonačelničkoj kampanji te na ranije iznesene sumnje u način dodjele pojedinih poslova. "Volonter iz gradonačelničke kampanje, preplaćen u više navrata putem jednostavne javne nabave, gdje je sam sebi donosio ponude, dolazi i raspituje se za dodatne poslove", ustvrdio je. Pritom je pohvalio Tahirbegovića zbog javnog istupa, iako smatra da možda nije u potpunosti svjestan važnosti onoga što je izrekao. "Ja čestitam gospodinu Tahirbegoviću. On je možda bio malo otresit prema mediju zbog načina na koji je prezentirano ono što je izjavio, ali možda nije svjestan što je zapravo rekao. On je prva izravna poveznica, imenom i prezimenom, koja potvrđuje da je Antonio Nikolić tu, da je u poslu i da radi za njih", rekao je Ivošević.

Pozvao USKOK na postupanje

Ivošević je dodatno ustvrdio da je tvrtka Vision Facade na svojim internetskim stranicama ranije navodila angažman na događaju na Prokurativama, ali da je taj sadržaj u međuvremenu uklonjen. Na kraju konferencije poručio je kako, prema njegovu mišljenju, više nema potrebe za daljnjim raspravama o povezanosti Nikolića s navedenim tvrtkama. "Ja se nadam da smo sada zaključili ovu priču. Što se mene tiče, rasprava je gotova. Možda će se nastaviti u Gradskom vijeću, raspravit ćemo radi javnosti, ali od danas više diskusije nema", kazao je. Zaključno je ponovio svoje optužbe na račun gradonačelnika Tomislava Šute i pozvao nadležne institucije na reakciju.

"Tomislav Šuta angažirao je firme povezane sa svojim volonterom iz kampanje, što je potvrdio gospodin Tahirbegović iz Hrvatskog doma. Nema demantija, kamere su sve snimile. Završimo ovu farsu, pozivam USKOK da djeluje", poručio je Ivošević. Podsjetimo, tematska sjednica sazvana je na inicijativu oporbenog Centra kako bi se raspravilo o poslovima koje su Grad Split, gradske tvrtke i ustanove ugovarali s tvrtkama koje oporba povezuje s Nikolićem. Ivošević je i ranije iznosio optužbe o mogućem preplaćivanju usluga i nepravilnostima u postupcima jednostavne nabave.