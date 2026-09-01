Ivošević kreće po pobjedu u centru Splita: "Ljudi su odlazili zbog buke, noćnim klubovima nije mjesto u uskim ulicama"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević ulazi u utrku za Gradski kotar Grad. Kao jedan od glavnih razloga svoje kandidature istaknuo je pitanje noćnih klubova u centru grada.

– U tom trenutku nisam mogao dopustiti da HDZ bude jedini koji izlazi na izbore u Gradskom kotaru Grad, pogotovo u trenutku kada ne žele ograničiti rad noćnih klubova u centru grada, što je najveći problem našeg kotara – rekao je Ivošević.

Dodaje kako su ga na kandidaturu potaknuli i sami stanari.

– Veći broj stanara me kontaktirao i rekao da netko mora stati, da sam već u politici i da mi nije ništa novo izložiti se. Prihvatio sam tu ulogu i zajedno s ove četiri stranke, ali i velikim brojem stanara koji politički inače ne djeluju, ali dijelimo iste probleme, planiramo pobijediti u Kotaru.

„Što više građana izađe, to je HDZ slabiji“

Govoreći o izgledima na izborima, Ivošević kaže kako će sve ovisiti o izlaznosti.

– Šanse su uvijek u rukama građana. Što ih više izađe, to je HDZ slabiji. Nadam se da će izlaznost biti velika i da će ljudi shvatiti da nemaju ništa od toga da im Kotar vodi netko tko je klimoglavac Tomislavu Šuti – kazao je.

Svojom prednošću smatra poznavanje funkcioniranja gradske uprave.

– Često kotarevi dođu do gradske uprave s nekim idejama i projektima pa dobiju odgovor da se nešto ne može, a zapravo može, ili dobiju odgovor da može pa se to ne izvrši. Mene s takvim stvarima nitko ne može zavarati.

Kao projekte kojima bi se trebalo baviti naveo je uređenje Hrvojeve i prostora prema Đardinu, ali i Bedem Cornaro, za koji smatra da bi trebao postati zona namijenjena stanarima.

Kritizirao je način na koji aktualna gradska vlast pristupa Cornaru te poručio kako bi najbolje rješenje trebalo pronaći putem arhitektonskog natječaja i potom ga realizirati u suradnji s konzervatorima.

Tri velika projekta za problem parkinga

Jedna od ključnih tema za stanovnike centra godinama je nedostatak parkirališnih mjesta. Ivošević podsjeća kako je još kao građanin, u mandatu Andreja Krstulovića Opare, s vijećnikom Antonom Zoričićem pokrenuo inicijativu za besplatan parking za stvarne stanare stare gradske jezgre.

Za ozbiljnije rješavanje prometnog problema, smatra, potrebna su tri velika projekta.

Prvi je Svačićeva, gdje se još trebaju riješiti imovinsko-pravni odnosi, drugi je garaža ispod Starog placa, a treći dugoročno uređenje Istočne obale s dodatnim garažnim kapacitetima.

– Tek kada se ta tri projekta realiziraju, možemo pričati o tome da će se problem riješiti. Tko kaže da će ga riješiti na neki drugi način, jednostavno govori neistinu – poručio je.

Do tada bi se, smatra, stanarima moglo pomoći razlikovanjem cijene parkiranja za stanovnike i posjetitelje te povoljnijim pretplatama.

„Noćnim klubovima nije mjesto u najužim uličicama“

Ivošević se posebno osvrnuo na buku u staroj gradskoj jezgri. Smatra da Split treba imati noćne klubove, ali ne u uskim ulicama u kojima buka izravno utječe na stanare.

– Ne da ih nema u Splitu. Moraju biti noćni klubovi u Splitu, ali u tim najužim uličicama i u tim kvartovima stvarno im nije mjesto – rekao je.

Najavio je i inicijativu za tematsku sjednicu Gradskog vijeća o noćnim klubovima.

– Vidjet ćemo tko je za, tko je protiv i kako će ljudi koji se javljaju da će predstavljati građane Gradskog kotara Grad stati ispred stanara.

Kritizirao je i aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu, tvrdeći da se dio nereda u centru ponovno vraća zbog nedostatka brige izvršne vlasti.

Ivošević: Ljudi su iz centra odlazili zbog buke

Na pitanje o velikom broju turističkih apartmana u centru Splita, Ivošević je kazao kako smatra da je ozbiljna politička rasprava o toj temi zakasnila desetak godina.

Vjeruje da bi dio tržišta sada mogao početi regulirati odnos ponude i potražnje jer ponuda smještaja raste brže od potražnje.

Ipak, tvrdi da apartmani nisu bili jedini razlog iseljavanja stanovnika iz stare gradske jezgre.

– Ja vam moram reći da su se ljudi više iselili zbog buke. Tko ima taj identitet čovjeka koji je odrastao i cijeli život živio u centru grada, jako mu je teško zamisliti da živi bilo gdje drugdje – kazao je.

Prema njegovim riječima, dio stanara prodavao je nekretnine upravo zbog narušene kvalitete života, nakon čega su novi vlasnici stanove pretvarali u turistički smještaj.

– Ljudi su odlazili zbog buke, a onda, kada bi prodali stan zbog buke, ulazili su treći igrači i otvarali apartmane. Do prodaje je dolazilo kada su ljudi bježali od lošeg stanja i loše kvalitete života – zaključio je Ivošević.