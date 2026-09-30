Ivošević izvukao Šutin izborni program: „Jedno su govorili navijačima, drugo je pisalo malim slovima“

Bivši splitski dogradonačelnik i gradski vijećnik Bojan Ivošević ponovno se oglasio o budućnosti stadiona Poljud, a ovoga puta prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu zbog poruka koje je tijekom izborne kampanje slao navijačima.

Ivošević tvrdi da se ono što se govorilo tijekom kampanje razlikovalo od onoga što je zapisano u Šutinu izbornom programu.

„Dok su Tomislav Šuta i suradnici jedno govorili navijačima u kampanji, sasvim nešto drugo pisalo je malim slovima u njihovom programu“, poručio je Ivošević.

Podsjetio je da je u programu navedena obnova Poljuda te rekonstrukcija Parka mladeži u stadion s atletskom stazom s osam traka.

„Službeno, u programu, dao je rič da će obnoviti Poljud i rekonstruirati Park mladeži u atletski stadion s osam traka“, napisao je.

Potom je oštro kritizirao Šutu zbog poruka koje je, prema njegovim tvrdnjama, slao tijekom kampanje.

„Čestitke svima koji su povjerovali u laži koje je govorio na sastancima i presicama“, naveo je Ivošević.

„Jedina opcija je Brodarica“

Ivošević smatra da je, želi li Split dobiti potpuno novi nogometni stadion, rješenje njegova izgradnja na Brodarici.

Pozvao je i na zaustavljanje postupka javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Parka mladeži, smatrajući da je upravo sada trenutak za takvu odluku.

„Ukoliko želimo novi nogometni stadion u Splitu, jedina opcija je Brodarica i upravo sad je trenutak za reakciju i zaustavljanje javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Parka mladeži. U protivnom, kad krenu radovi, bit će kasno“, poručio je.

Grad Split nedavno je otvorio prethodno savjetovanje za javnu nabavu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje Parka mladeži. Najavljena je temeljita rekonstrukcija nogometno-atletskog stadiona, uključujući atletsku stazu s osam traka.

Ivošević se na kraju osvrnuo i na ulaganja u stadionsku infrastrukturu u Zagrebu i Splitu.

„Iznos uložen u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Maksimir bio je dovoljan za sanaciju Poljuda. Sjetite se toga kad vam kažu da će jednako uložiti u Zagreb i Split“, zaključio je Ivošević.