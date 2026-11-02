Ivošević iznio teške optužbe zbog panoramskog kotača u Splitu: "Unaprijed znam tko će dobiti posao, to je ozbiljan kriminal!"

Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik, iznio je jutros u Banovini niz ozbiljnih optužbi na račun aktualne gradske vlasti, posebno se osvrnuvši na organizaciju Adventa i postavljanje panoramskog kotača u Splitu. Tvrdi kako već zna koja će tvrtka dobiti posao, iako postupak odabira još nije službeno završen.

Uoči tematske sjednice Gradskog vijeća o poslovanju gradske tvrtke Čistoća, koju je inicirao vijećnik Davor Matijević, Ivošević je poručio kako smatra da se raspravom o poslovanju bivše gradske vlasti pokušava skrenuti pozornost s aktualnih problema. "Ni u jednom drugom gradu, županiji ili državi nije zabilježeno da nova vlast saziva sjednicu o prošlosti", ustvrdio je Ivošević.

Dodao je kako vjeruje da iza održavanja sjednice stoji politički dogovor Davora Matijevića i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. "Pretpostavljam da je cijeli ovaj cirkus zapravo režirao Davor Matijević s Tomislavom Šutom. Želim samo napomenuti koliko je plodonosna njihova suradnja. Riječ je o svojevrsnom dimnom zastoru kojim se želi što manje govoriti o stvarnom problemu", rekao je.

"Znao sam tko će dobiti posao i prije predaje ponuda"

Posebno se osvrnuo na financiranje panoramskog kotača, čije je postavljanje već izazvalo rasprave u splitskoj javnosti. Prema njegovim tvrdnjama, problem nije samo u gradskom financiranju infrastrukture nego i u načinu na koji se dogovara posao postavljanja i upravljanja kotačem. "Subvencija jest problem, ali ona je manji problem. U idućim danima informirat ću vas o tome kako je dogovoreno i ugovoreno, čak i prije nego što je ugovor sklopljen, tko će upravljati panoramskim kotačem i koja će ga tvrtka postaviti", poručio je Ivošević.

Tvrdi kako je informacije o budućem izvođaču već ranije najavio na svojem Facebook profilu. "Kada bude objavljeno koja je bila jedina ponuda, vidjet ćete da sam to znao i prije nego što su ponude predane. I to je kriminal. Ozbiljan kriminal", ustvrdio je bivši dogradonačelnik. Riječ je o teškim optužbama koje je iznio Ivošević, no one same po sebi ne predstavljaju dokaz da je u postupku počinjeno kazneno djelo.

Osvrnuo se i na poslovanje Čistoće

Govoreći o poslovanju splitske Čistoće tijekom mandata bivšeg direktora Ivice Karoglana, Ivošević je odbacio tvrdnje o nepravilnostima koje su dosad iznesene u javnosti. Naglasio je da je bivša gradska uprava provodila mjere kojima se nastojalo povećati odvajanje otpada i produljiti vijek trajanja odlagališta Karepovac. "Kare​povac nije zatvoren. Aktivnim provođenjem politike odvajanja otpada uspjeli smo produljiti vijek trajanja. Građani će zahvaljujući našim naporima dulje plaćati manje račune", kazao je. Osvrnuo se i na nabavu biostabilizatora, ističući kako se slični uređaji koriste i u drugim gradovima. "Što se tiče nepravilnosti u mandatu direktora Karoglana, tvrdim da u onome što je do sada javno objavljeno nije bilo nikakvih problema", rekao je Ivošević, dodajući kako smatra da je dio objavljene elektroničke korespondencije prikazan izvan konteksta.

Podsjetimo, današnja tematska sjednica Gradskog vijeća sazvana je radi rasprave o poslovanju Čistoće u mandatu bivšeg direktora Ivice Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Nakon nje predviđena je još jedna tematska sjednica, posvećena poslovnim odnosima i suradnicima aktualne splitske gradske vlasti, koju oporba naziva slučajem "splitske Fimi medije".