Ivošević iznio teške optužbe na račun Šute: „Adventskih 218.750 eura za unaprijed odabranu ekipu? Neka USKOK provjeri!“

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na Facebooku s ozbiljnim optužbama na račun gradske vlasti i gradonačelnika Tomislava Šute, dovodeći u pitanje transparentnost javnog poziva za tehničku produkciju ovogodišnjeg Adventa u Splitu, vrijednog 218.750 eura.

Ivošević tvrdi kako je javni poziv objavljen bez prethodne javne najave u medijima i na društvenim mrežama, a smatra da je cilj bio smanjiti mogućnost prijave drugih zainteresiranih tvrtki.

„Bez ikakve javne objave (u medijima i na društvenim mrežama) objavljen je javni poziv vrijedan rekordnih 218.750 € za tehničku produkciju na Adventu u Splitu u nadi da se neće nitko javiti mimo ekipe koja drma svim manifestacijama otkad je gradonačelnik Tomislav Šuta, a za koga su radili i u kampanji“, napisao je Ivošević.

Tvrdi da su manji poduzetnici praktički isključeni

Prema njegovim riječima, sličan model primijenjen je i prilikom organizacije proslave blagdana svetog Duje, zbog čega je, kaže, već tjednima svakodnevno pratio objave natječaja na stranicama Turističke zajednice Grada Splita.

Posebno problematičnim smatra činjenicu da su, za razliku od prethodnih godina, sve adventske lokacije objedinjene u jedan javni poziv.

Tvrdi kako su time manje tvrtke, koje su ranije uspješno i povoljno obavljale tehničku produkciju na pojedinim lokacijama poput Pjace i Stobreča, stavljene u nepovoljan položaj.

Sporna geodetska kupola i tehnički uvjeti

Ivošević upozorava i na, kako tvrdi, neuobičajeno specifične tehničke zahtjeve koji bi mogli ograničiti tržišno natjecanje.

Posebno izdvaja uvjet vezan uz geodetsku kupolu, za koju smatra da nema izravne veze s tehničkom produkcijom te da se mogla nabaviti zasebno.

„Da bi dodatno otežali za geodetsku kupolu treba i financijska evidencija za prihode od iste za zadnje tri godine“, naveo je.

Smatra kako takvi zahtjevi otvaraju pitanje jesu li natječajni uvjeti prilagođeni opremi određenih poslovnih subjekata.

Pozvat će USKOK

Bivši dogradonačelnik otišao je i korak dalje, pozvavši USKOK da provjeri tehničku specifikaciju javnog poziva i usporedi je s opremom koju je, prema njegovim tvrdnjama, ranije ove godine nabavila tvrtka R.D.I. produkcija.

„Sad kad je izašla ova lakrdija od poziva mogu samo pozvati USKOK da provjeri specifikaciju ovog poziva s opremom koju je ranije ove godine nabavila R.D.I. produkcija kao i je li bilo kontakata dotičnih s tvrtkom koje imaju geodetsku kupolu i prije nego je javni poziv izašao“, napisao je Ivošević.

Za sve prozvao gradonačelnika Šutu

Iako javni poziv formalno provodi Turistička zajednica Grada Splita, Ivošević smatra da odgovornost za sporne uvjete nije na toj instituciji.

Tvrdi da je specifikacija stigla iz Grada Splita, i to izravno od gradonačelnika Tomislava Šute, te da je nije izradio nijedan gradski zaposlenik.

„Iako poziv provodi Turistička zajednica Grada Splita, ova lakrdija nije njihova krivica, sama specifikacija došla je iz Grada Splita točnije direktno od gradonačelnika Tomislava Šute, a njen tvorac nije niti jedan zaposlenik Grada Splita“, ustvrdio je.

Objavu je zaključio pitanjem kojim sugerira da je u pripremi tehničkih uvjeta sudjelovala osoba povezana s poslovnim partnerima potencijalnih ponuditelja.

„Možete li pogoditi koji volonter je Tomislavu Šuti pripremao ovu specifikaciju sukladno opremi svojih poslovnih partnera?“, upitao je Ivošević.