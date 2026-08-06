IVOŠEVIĆ IZNIO TEŠKE OPTUŽBE: "Cijeli trg u centru Splita briše se iz kolektivnog sjećanja"

Bivši splitski dogradonačelnik i nezavisni gradski vijećnik Bojan Ivošević prozvao je nadležne zbog objekta koji, kako tvrdi, godinama bespravno zauzima trg u samom centru Splita. Objavio je i ozbiljne navode o postupanju policijskog dužnosnika, mogućim problemima sa statikom te izostanku reakcije institucija.

"Bespravna gradnja godinama je radila kao diskoteka na otvorenom"

"U Splitu je moguće da cijeli jedan trg u centru grada bude izbrisan iz kolektivnog sjećanja bespravnom gradnjom. Ta bespravna gradnja godinama je funkcionirala suprotno zakonu kao diskoteka na otvorenom u centru grada", objavio je Ivošević. Ivošević navodi kako je objekt bio toliko "nedodirljiv" da su tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare ondje intervenirala dvojica komunalnih redara. "Bila je toliko nedodirljiva da kada su dva komunalna redara u mandatu Andre Krstulovića Opare došla narediti da se ugasi muzika, za šankom ih je dočekao u to vrijeme načelnik jedne policijske postaje, koji ih je spriječio u obavljanju njihovog posla i odatle potjerao", tvrdi Ivošević.

Projektant navodno upozorio na mogući problem s nosivošću ploče

Ivošević se u objavi pozvao i na Edu Šegvića, projektanta trga, koji je, prema njegovim riječima, prije nekoliko godina upozorio na problem nadogradnje objekta. "Sam trg projektirao je Edo Šegvić, koji je prije nekoliko godina upozorio da su on i kolega inženjer, koji je u to vrijeme izradio statički proračun nosivosti stropne ploče, pismeno dostavili prijavu Gradu, investitoru i konzervatorima da nadogradnja kata nije uračunata. I da nitko nije reagirao", naveo je. Dodao je kako se statičar, prema Šegvićevim navodima, "izmučio izračunati stropnu ploču jer zbog male visine nisu mogli staviti stropne armiranobetonske grede". Ivošević tvrdi da su ostvareni svi zakonski preduvjeti da Državni inspektorat, odnosno DIRH, objekt ukloni po kratkom postupku. "Unatoč tome što su ostvareni svi zakonski preduvjeti da DIRH po kratkom postupku sruši taj objekt, on i dalje okupira naš trg u centru Splita. Prvi red do mora. U drugom najvećem gradu u državi", poručio je.

Zaštićena gradska jezgra pod UNESCO-om

Na kraju je posebno naglasio da se objekt nalazi u zoni B zaštite kulturno-povijesne cjeline stare gradske jezgre Splita. "U zoni B zaštite kulturno-povijesne cjeline stare gradske jezgre grada Splita, koju štiti i UNESCO", zaključio je Ivošević.