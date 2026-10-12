Ivošević izazvao HDZ na sjednici o noćnim klubovima: "Zabranimo alkohol u cijelom Splitu i napravimo šah-mat Vladi!"

Na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća o noćnim klubovima u centru grada ponovno se za riječ javio nezavisni vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević. Iako je na prethodnom dijelu sjednice bio udaljen, omogućeno mu je sudjelovanje u glasovanju, u skladu s odredbama Poslovnika. Ivošević je pritom iznio prijedlog kojim bi se, kako tvrdi, mogao izvršiti snažan pritisak na Vladu i resornog ministra Tončija Glavinu.

"Možemo zajedno napraviti šah-mat potez Vladi"

Bojan Ivošević tijekom rasprave predložio je da se, ako HDZ smatra da Grad Split nema zakonske ovlasti za ograničavanje točenja alkohola samo u pojedinim dijelovima grada, razmotri zabrana na području cijelog Splita, s početkom primjene 1. lipnja iduće godine. Takva bi odluka, smatra, stvorila pritisak ugostitelja na ministra turizma i sporta Tončija Glavinu da se izmijeni postojeći zakonski okvir. "Ako vi stvarno želite, možemo ovdje zajedno napraviti jedan šah-mat potez Vladi u Gradskom vijeću. Spreman sam prihvatiti vaš amandman kojim tražite da od 1. lipnja iduće godine zabrana vrijedi na području cijeloga grada. Tada će ministar Glavina biti pod pritiskom ugostitelja da izmijeni zakonsku odredbu", poručio je Ivošević.

Naglasio je kako do 1. lipnja ima dovoljno vremena za eventualne zakonske izmjene. "Ukoliko nemate takav amandman, onda mi kao sazivatelji ove sjednice predlažemo da se usvoji odluka o zoniranju na nešto širem području centra grada", dodao je.

Ivošević: "Problem pub crawlova već je zakonski riješen"

Osvrnuo se i na organizirane obilaske ugostiteljskih objekata, poznate kao pub crawl, koji su tijekom rasprave također spominjani kao jedan od problema u centru Splita. Prema Ivoševićevim riječima, nadležna državna tijela već raspolažu zakonskim mehanizmima kojima mogu postupati protiv organizatora takvih aktivnosti. "Problem pub crawlova zakonski je riješen. Postoji Zakon o javnom okupljanju, a Ministarstvo unutarnjih poslova i Policijska uprava splitsko-dalmatinska imaju zakonske ovlasti postupati prema organizatorima", ustvrdio je Ivošević.

Dodao je kako se dio tih aktivnosti, prema njegovim tvrdnjama, odvija uz neprijavljeni rad, zbog čega bi trebao reagirati i Državni inspektorat. "Većina tih pub crawlova odvija se uz ilegalni rad, što je u nadležnosti inspekcije rada. Ona može utvrditi da ti mladi ljudi, većinom stranci, nezakonito rade u Hrvatskoj", kazao je, spomenuvši i mogućnost udaljavanja stranih državljana iz zemlje u slučajevima predviđenima zakonom.

"Priznajete da problem postoji, pa predložite amandman"

Na kraju izlaganja Ivošević je ponovno pozvao vijećnike HDZ-a da konkretno odgovore na njegov prijedlog.

"Drago mi je da se slažete kako problem postoji. Noćni klubovi su problem broj jedan. Recite mi samo predlažete li amandman da od 1. lipnja iduće godine na području cijeloga grada zabranimo noćno točenje alkohola i tako prisilimo ministra Glavinu da nam omogući zoniranje, za koje vi tvrdite da nam sada nije omogućeno", zaključio je Ivošević.