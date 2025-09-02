Ivošević i Puljak nakon optužbi da se u prošlom mandatu pogodovalo Brodosplitu: "Degutantno je gledati spinove HDZ-a kako bi se maknulo s fokusa i problema"

Stranka Centar održala je danas, 2. rujna 2025. godine, konferenciju za novinare na Trgu Gaje Bulata, ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, na temu "Tko je pogodovao Debeljaku, a tko nije". Na konferenciji su govorili bivši dogradonačelnik Splita i nezavisni gradski vijećnik Bojan Ivošević te saborska zastupnica i gradska vijećnica Marijana Puljak.

Ivošević: "Pitanje je tko je propustio reagirati"

Bojan Ivošević osvrnuo se na stanje u Brodosplitu i problematiku azbestnog broda, naglasivši kako je tematska sjednica Gradskog vijeća posvećena upravo tim pitanjima.

"Pred nama je tematska sjednica na temu azbestnog broda, a govorit ćemo i o samoj budućnosti splitskog škvera. Bilo je jasno da će HDZ preko svojih spinova podignuti dimnu zavjesu oko problematike koja bi nas sve trebala zanimati, a to je kako je uopće brod došao tu te kakva je budućnost Škvera", rekao je Ivošević.

Podsjetio je kako se dug Brodosplita prema Gradu Splitu i Republici Hrvatskoj počeo gomilati u mandatu bivšeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare.

"Grad Split nije pokrenuo niti jednu ovrhu, zbog čega su milijuni javnog novca otišli u zastaru i nikada neće biti naplaćeni. Kada smo mi došli na vlast, Brodosplit je već bio u blokadi. Pokrenuli smo ovrhe kako se ne bi otišlo u zastaru, ali na računu nikada nije bilo novca", istaknuo je Ivošević.

Dodao je kako se godinama izvještavalo o predstečajnoj nagodbi i mogućem stečaju te kako Grad i država nisu mogli doći do sredstava.

"Što je onda ne pokretanje ničega, je li to kriminal Andre Krstulovića Opare, Mirne Veže i Olega Butkovića ili se ipak radilo o jednom složenom propustu?", upitao je Ivošević, naglasivši da gradska vlast nije pogodovala Brodosplitu, nego štitila javni interes i radna mjesta.

Puljak: "Spinovi HDZ-a skreću pažnju s problema"

Saborska zastupnica Centra i gradska vijećnica Marijana Puljak istaknula je kako je ključno pitanje budućnost splitskog škvera i njegova namjena.

"Degutantno je gledati spinove HDZ-a kako bi se maknulo s fokusa i problema, a to je azbestni brod. Je li nam namjera da ovo bude moderno brodogradilište? U što je pretvoren Škver i u što ga je koncesionar pretvorio? To je jedino važno pitanje ovdje", kazala je Puljak.

Najavila je da će Centar na tematskoj sjednici Gradskog vijeća predložiti zaključke koji se tiču problematike škvera, ali i pomorskog dobra, naglašavajući da je riječ isključivo o interesu građana i Grada Splita.

"Grad je sve radio na vrijeme"

Odgovarajući na pitanja novinara, Ivošević je naglasio kako je u mandatu gradonačelnika Ivice Puljka Grad Split postupao u skladu sa zakonom.

"Da je netko podignuo ovrhu, ne bi se naplatilo. Rok nije isticao, što god vi tvrdili. U tom slučaju ide ključ u bravu i nema natrag. Takva firma se ne može oporaviti preko noći. Država je u splitski Škver usula milijune", poručio je između ostalog Ivošević nakon brojnih novinarskih pitanja.

Podsjetimo, Tportal je jučer objavio članak u kojem se navodi da se u mandatu Ivice Puljka tetošilo splitski Škver u vlasništvu Tomislava Debeljka te da će zbog toga Grad Split ostati bez skoro dva milijuna eura.