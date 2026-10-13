Ivošević i Dorčić na istoj strani? Oboje spominju rješenje koje bi moglo pogoditi postojeće noćne klubove

Ne stišavaju se političke tenzije u Splitu nakon burne tematske sjednice Gradskog vijeća o noćnim klubovima u povijesnoj gradskoj jezgri. Nezavisni gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević danas je ponovno prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu i vladajuću većinu predvođenu HDZ-om, poručivši da je nakon očitovanja Ministarstva turizma i sporta otpao njihov ključni argument protiv ograničavanja posluživanja alkohola u noćnim klubovima. Ivošević je najavio da je već zatraženo ponovno uvrštavanje prijedloga na dnevni red iduće redovne sjednice Gradskog vijeća, a otkrio je i novu inicijativu kojom bi se kroz izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti omogućila revizija uvjeta poslovanja postojećih noćnih klubova nakon pet godina.

"Ministarstvo je potvrdilo da je naš prijedlog u skladu sa zakonom"

Podsjetimo, na tematskoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 12. listopada, vladajuća većina nije podržala prijedlog Centra kojim se željelo ograničiti posluživanje alkohola u noćnim klubovima u centru Splita. HDZ je pritom upozoravao na pravnu upitnost takve odluke, no Ministarstvo turizma i sporta u odgovoru na novinarski upit potvrdilo je da zakonska mogućnost ograničavanja posluživanja alkohola postoji i za pojedine dijelove grada, uz uvjet objektivnog i razumnog opravdanja te razmjernosti mjere. "Jučerašnja tematska sjednica završila je tako da HDZ i njihovi partneri nisu podržali naš prijedlog odluke o ograničenju rada noćnih klubova u centru grada, točnije točenja alkohola unutar njih, što je naša jedina zakonska mogućnost. Njihova bojazan bila je da je odluka nezakonita. Istog dana Ministarstvo turizma i sporta dalo je vrlo jasno mišljenje da je moguće zonirati i time potvrdilo da je naš prijedlog odluke u skladu sa zakonom", izjavio je Ivošević.

Naglasio je i da vladajući kao drugi argument spominju razmjernost predložene mjere, odnosno pitanje bi li ograničenje bilo prekomjerno. "U planu upravljanja destinacijom Tomislav Šuta predlaže još širu zonu u kojoj se više ne bi mogli otvarati noćni klubovi. Naš prijedlog odluke čak je i blaži od onoga što Šuta prezentira kroz plan upravljanja destinacijom", ustvrdio je.

Ivošević najavio novi pokušaj: "Već smo poslali zahtjev Gradskom vijeću"

Ivošević smatra da više nema opravdanja da se o prijedlogu ponovno ne raspravlja. "S obzirom na novonastale okolnosti i činjenicu da su pripadnici HDZ-a jasno rekli da se u meritumu slažemo, odnosno da noćnim klubovima nije mjesto u centru grada, već smo poslali Odsjeku za rad Gradskog vijeća zahtjev da se odluka ponovno nađe na idućoj redovnoj sjednici. Vjerujem da će gradonačelnik to odmah staviti na dnevni red kako ne bismo ponovno morali sazivati tematsku sjednicu i kako bismo donijeli odluku u korist stanara stare gradske jezgre", poručio je.

Dodao je da je spreman razgovarati o mogućim izmjenama prijedloga. "Spremni smo politički diskutirati o obuhvatu i vremenu trajanja. Treba li odluka vrijediti cijelu godinu ili samo tijekom ljeta, kada imamo problem s turistima? Je li granica koju smo predložili odgovarajuća ili gradonačelnik ima neku drugu verziju? Spremni smo na dijalog u interesu građana. Nadam se da je i gradonačelnik", rekao je.

Novi plan: Nakon pet godina revizija uvjeta za postojeće klubove

Međutim, Ivošević ne namjerava stati samo na ograničavanju posluživanja alkohola. Najavio je inicijativu za izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima bi se lokalnim vlastima dale dodatne mogućnosti reguliranja noćnih klubova.

"Mi se tu nećemo zaustaviti jer ova mjera sama po sebi nije idealna i ne bismo je predlagali da nije jedina zakonska mogućnost. Idući korak bit će da kroz Sabor uputimo novi zahtjev za izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, tako da se on referira i na plan upravljanja destinacijom", objasnio je. Prema njegovu prijedlogu, u gradovima koji bi planom upravljanja destinacijom ograničili otvaranje novih noćnih klubova mogla bi se, nakon proteka pet godina, provesti i revizija minimalnih tehničkih uvjeta postojećih objekata.

"Ako mogu napraviti reviziju za male iznajmljivače, mogu i za noćne klubove. To bi se radilo na temelju plana upravljanja destinacijom, u ovom slučaju Grada Splita", poručio je.

Sličnu mogućnost ranije je spomenula i zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić, koja je govorila o zakonskom modelu usporedivom s onim koji se primjenjuje na iznajmljivače apartmana. Takva mogućnost zasad nije dio važećeg zakonskog rješenja za noćne klubove, nego bi zahtijevala izmjene propisa.

Prozvao ugostitelje: "Jedan klub u Marmontovoj ima više od milijun eura čiste dobiti"

Novinari su Ivoševića pitali i kako bi Grad dokazao razmjernost mjere, s obzirom na ulaganja ugostitelja i moguće financijske posljedice ograničenja poslovanja. Odgovorio je da je Grad tijekom prethodnih godina iscrpio brojne druge mogućnosti. "Grad je napravio sve. Skratio je radno vrijeme kafićima na ponoć u staroj gradskoj jezgri, maknuo elektroakustične uređaje s ulica, angažirao redare i donio odluku o javnom redu i miru. Policija je uvela nove snage u centar grada. Nema što se nije napravilo, a i dalje imamo velik broj kršenja i remećenja javnog reda i mira", ustvrdio je.

Potom je iznio i tvrdnju o zaradi jednog noćnog kluba u Marmontovoj ulici, ne navodeći o kojem je objektu riječ.

"Mislim da je vrijeme da se ugostitelji zapitaju dokad su mislili da će im i ovo prolaziti. Jedan klub u Marmontovoj, neću ga imenovati, ako pogledate njegove poslovne knjige u posljednje tri godine, ima više od milijun eura čiste dobiti", izjavio je Ivošević. Riječ je o njegovoj tvrdnji koju tijekom ove izjave nije potkrijepio konkretnom financijskom dokumentacijom. Posebno je kritizirao činjenicu da, prema njegovim riječima, trošak posljedica noćnih izlazaka u konačnici snosi Grad. "A Grad plaća troškove sanacije svega što njegovi gosti unište tijekom noći, zaprljaju ili naprave po gradu. Mislim da su imali dovoljno vremena prilagoditi svoje poslovanje i razmisliti o tome kako održavaju prostor oko svojih klubova. Nije ih bilo apsolutno briga za Grad Split", ustvrdio je.

"Ne vidim zašto bismo se mi trebali previše osvrtati na njih. Priliku su imali, nisu je iskoristili. Sada je na Gradu da sanira ono što može sanirati", dodao je.

Odgovorio Šuti na prozivke zbog prethodnog mandata

Novinari su ga suočili i s kritikama gradonačelnika Tomislava Šute, koji je poručio da je i prethodna gradska vlast imala priliku riješiti problem noćnih klubova. Ivošević smatra da takve prozivke ne uzimaju u obzir okolnosti u kojima su problemi nastajali. "Kada dođete na čelo grada, četiri godine brzo prođu. Mi smo krenuli prvo s komunalnim redom jer je to bio problem broj jedan. Kasnije je Županija izdavala nova rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za noćne klubove u staroj gradskoj jezgri i tada je sredinom mandata nastao potpuno novi problem koji prije nije postojao", kazao je.

Objasnio je da su se nakon toga pokušala pronaći zakonska rješenja. "Prvo smo išli na skraćivanje radnog vremena. Nadali smo se da će za to biti prostora u tumačenju zakona. Ministar se tome usprotivio i rekao da ne možemo to napraviti, nego možemo ići na ograničavanje točenja alkohola. To smo i krenuli, ali tada je Gradsko vijeće već bilo raspušteno", rekao je.

Naglasio je da su nakon konstituiranja novog Gradskog vijeća ponovno pokrenuli inicijativu. "Nije bilo trenutka da nismo radili na ovom problemu. Naravno, vrijeme brzo leti i ljudi bi htjeli da je sve išlo brže. Ja to prihvaćam i razumijem i zato nastavljam. Nije bitno jesi li na vlasti ili u oporbi, nego predlažeš li nešto na dobrobit građana i hoće li gradonačelnik prihvatiti dobar prijedlog ili će ga odbijati isključivo zato što dolazi iz redova oporbe", poručio je.

"Šuta više ne može bježati. Sada ćemo vidjeti jesu li mu bliži stanari ili poduzetnici"

Na kraju konferencije novinare je zanimalo i smatra li Ivošević da je gradonačelnik u sukobu interesa zbog poslovnih odnosa tvrtke povezane s njegovom suprugom. Ivošević nije izravno odgovorio na pitanje postoji li sukob interesa, ali je poručio da će se na idućoj sjednici jasno vidjeti čije interese, prema njegovu mišljenju, gradonačelnik želi zastupati. "Sada kada je otpao argument nezakonitosti, jer je to dosad bio jedini argument zašto je HDZ bio protiv našeg prijedloga odluke, vidjet ćemo koga on želi zastupati", kazao je.

Zatim je poručio da se pitanje noćnih klubova više ne može promatrati samo kroz gospodarske interese.

"Ovdje je vrlo jasno da se ne mogu pomiriti te dvije stvari. Ljudi koji ovdje žive godinama, desetljećima, obitelji koje žive stoljećima u Getu, njihovo pravo na dostojan život, na mir noću, na san i nečija zarada", rekao je Ivošević. "Gradonačelnik više ne može bježati od toga da se nikome ne zamjeri. Samo će biti pitanje tko mu je bliži, stanari ili ti poduzetnici. To ćemo vidjeti vrlo skoro, na idućoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća, za koju vjerujem da će biti do kraja ovog mjeseca", zaključio je.