Ivošević: "Centar Splita podsjeća na Napulj. Krivac je Šuta, a radnici Čistoće trpe kritike"

Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević na svom je Facebook profilu objavio status u kojem izravno proziva gradonačelnika Tomislava Šutu za loše stanje čistoće u centru grada.

“Svaku večer napravim đir centrom grada pa dojam o čistoći centra ne temeljim na par slika i/ili političkoj histeriji, već na temelju stvarnog stanja kroz duži period. Sve slike koje vidite nastale su kroz 10-ak minuta đira gradom. Vjerujem da je moglo biti još materijala, ali nije bilo potrebe jer je već iz ovih kadrova, kako bi Šuta rekao, sve jasno”, napisao je Ivošević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema njegovim riječima, problem je nastao nakon što je direktor Čistoće, “unatoč upozorenjima iz tvrtke, pretovar prebacio na Spaladium Arenu i urušio sustav odvoza otpada iz centra Splita”.

“Nakon razgovora na terenu s radnicima Čistoće koji su se požalili na nove okolnosti rada, mogu samo reći da mi ih je žao jer ni Šutu ni sindikat nije briga za njih. Preko noći obujam posla im je znatno povećan bez da su osigurana dodatna vozila i vozači i sada oni trpe kritike jer centar Splita podsjeća na Napulj, a odgovornost je isključivo na Šuti koji im je onemogućio kvalitetan rad”, poručio je zamjenik gradonačelnika.

Dodao je i kako sindikalni predstavnici sada šute.

“Nećete sad čuti sindikalnog predstavnika da prijeti štrajkom, da se bori za radnike. To je bilo rezervirano samo za Ivicu Puljka”, zaključio je Ivošević u objavi.