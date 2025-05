Ivo Sorić: "Vrijeme je da jasno razgraničimo – ili rad i razvoj, ili kaos i destrukcija"

"Iza nas su četiri izuzetno zahtjevne godine mandata tijekom kojih smo se, unatoč stalnim opstrukcijama, uspjeli fokusirati na konkretan rad za boljitak naše općine", poručio je Ivo Sorić, aktualni načelnik Općine Seget i HDZ-ov kandidat za novi mandat, u snažnoj poruci biračima pred predstojeće lokalne izbore.

Sorić se u svojoj izjavi osvrnuo na, kako kaže, sustavne pokušaje destabilizacije rada općinske uprave od strane određenih skupina. "Od samih početaka, određene skupine pojedinaca nastojale su blokirati rad općinske uprave koristeći se lažima, manipulacijama te širenjem dezinformacija putem društvenih mreža i pojedinih medijskih kuća", ističe.

Kao primjer navodi incident dovoženja otpada pred zgradu Općine, zbog kojeg, kaže, postoji i pravomoćna prekršajna presuda. "Jedan od prvih primjera njihovih destruktivnih metoda bilo je dovoženje otpada i njegovo ostavljanje ispred zgrade Općine", rekao je Sorić.

Posebno je potresno opisao situaciju s prijetnjama smrću. "Suočavao sam se i s prijetnjama smrću, uključujući izravnu prijetnju koju mi je uputio Ante Barada, kada je rekao da će me baciti kroz prozor, da će za to odrobijati šest godina, a onda prodati zemlju i živjeti mirno", tvrdi Sorić, dodajući kako je sve to izrečeno u prisutnosti Luke Jadrića, "koji je kasnije lagao u svojem iskazu". Kako kaže, za ovaj slučaj postoji potvrđena optužnica, a sudski postupak je u tijeku.

"Zagušivanje rada administracije"

Sorić tvrdi da se protiv Općine i njega osobno vodio organizirani pokušaj zagušivanja uprave. "Zloupotrebom zakonskog instituta prava na pristup informacijama, pojedinci su sustavno onemogućavali normalan rad djelatnika lokalne samouprave", ističe, navodeći konkretne brojke: "Samo u 2022. godini podneseno je preko 1.500 zahtjeva, u 2023. godini 1.859, a 2024. čak 1.844. Do svibnja 2025. već bilježimo više od 700 novih zahtjeva."

Ističe i da su brojne kaznene prijave protiv njega i općinske uprave – odbačene kao neosnovane. "Nikada nisu izvijestili javnost o toj činjenici", naglašava.

"Protiv su svega što donosi napredak"

Kao posebno zabrinjavajuće, Sorić navodi ponašanje oporbe u Općinskom vijeću. "Njihovo djelovanje dodatno potvrđuje kako je cilj blokirati razvoj, a ne doprinositi mu. Rasprave su obilježene galamom, osobnim uvredama i potpunim nerazumijevanjem načina funkcioniranja lokalne samouprave."

"Glasali su protiv osnivanja vlastitog komunalnog poduzeća, protiv nabave vode za Zagoru, bili su suzdržani kod odluke o uređenju dječjeg igrališta u Prapatnici", podsjeća, dodajući: "Protivili su se izmjenama Prostornog plana, kojim smo riješili višegodišnji teritorijalni spor s Općinom Marina – jasno je čije interese zastupaju."

"Najniže porezne stope – oni bi više"

Naglasio je i razlike u pristupu fiskalnoj politici: "Kod donošenja odluke o visini poreza na nekretnine donijeli smo najnižu moguću stopu od 0,60 €/m², dok su oni jasno naginjali višim iznosima, čak do 5 €/m². Isto vrijedi i za paušalni porez za iznajmljivače – mi smo se odlučili za zakonski minimum od 100 €, a oni su ciljali na znatno veće iznose."

Optužuje ih i za pokušaj opstrukcije u vezi s koncesijama na pomorskom dobru. "Nisu podržali ni ljude koji su temeljem javnog poziva izabrani kao najpovoljniji ponuditelji, što ukazuje na moguće skrivene interese i povezanost s ilegalnim korisnicima, poput tvrtke Vrsine na moru j.d.o.o.", poručuje Sorić.

"Naš rad nije bio lak, ali nismo stali"

Unatoč svemu, tvrdi da su svi započeti projekti nastavljeni. "Naš rad u ovim uvjetima nije bio lak, ali smo unatoč svemu nastavili provoditi projekte, štititi interese Općine Seget i raditi za vas – a ne protiv vas."

Za kraj, uputio je poziv biračima: "Vrijeme je da jasno razgraničimo – s jedne strane smo mi koji želimo rad, red i razvoj, a s druge oni koji žele kaos, destrukciju i politiku konflikta. Pozivam vas da i dalje podržite mene i moju listu na predstojećim izborima kako bismo nastavili započeti posao."

"DJELA, A NE RIJEČI! Vaš čovjek! Vaš načelnik! Vaš glas!" zaključuje Ivo Sorić.