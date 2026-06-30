Ivo Perkušić ostaje na čelu Gradskog kazališta mladih Split

Ivo Perkušić imenovan je za ravnatelja Gradskog kazališta mladih Split na novo četverogodišnje razdoblje. Rješenje o imenovanju donio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a novi mandat počinje 5. svibnja 2027. godine. Perkušić je bio jedini kandidat koji se javio na natječaj za ravnatelja GKM-a Split, objavljen 6. svibnja 2026. godine u "Narodnim novinama" i na mrežnim stranicama kazališta. Kazališno vijeće utvrdilo je da je njegova prijava pravodobna i potpuna te da ispunjava formalne uvjete natječaja.

Jednoglasna podrška Kazališnog vijeća

Nakon razgovora s kandidatom, Kazališno vijeće Gradskog kazališta mladih Split na sjednici održanoj 1. lipnja 2026. jednoglasno je odlučilo predložiti gradonačelniku njegovo imenovanje. U obrazloženju se navodi da je Perkušić tijekom dosadašnjeg mandata ostvario prepoznatljive rezultate u ključnim područjima rada kazališta. Istaknuto je jačanje organizacijskih kapaciteta, unapređenje infrastrukturnih i tehničkih uvjeta rada, modernizacija komunikacijskih kanala te dodatno profiliranje umjetničkog identiteta GKM-a.

Kazališno vijeće navodi i da je u proteklom razdoblju kazalište ostvarilo kontinuitet rada, stabilnost poslovanja te niz stručnih i umjetničkih priznanja.

Naglasak na daljnjem razvoju kazališta

U razmatranju njegova četverogodišnjeg programa rada, Kazališno vijeće ocijenilo je da se program temelji na realnim razvojnim mogućnostima ustanove i jasno definiranim ciljevima.

Naglasak je stavljen na daljnji razvoj umjetničke djelatnosti, jačanje suradnji i koprodukcija, učinkovitije korištenje dostupnih izvora financiranja te snažnije pozicioniranje Gradskog kazališta mladih Split na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Perkušić je splitski akademski glumac, glazbenik i kulturni djelatnik, a Gradsko kazalište mladih Split vodit će i u idućem mandatnom razdoblju.