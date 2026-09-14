Ivo Amulić u 63. godini otkrio što ga najviše motivira: "Želim biti tata-tata, a ne tata-dida"

Ivo Amulić progovorio je o svojoj šestogodišnjoj kćeri Dini i otkrio da već pokazuje ljubav prema glazbi. Pjevač je ispričao da njegova najmlađa kći pohađa glazbenu školu te da su već imali priliku zajedno nastupiti.

S kćeri je već nastupio

Glazba je važan dio njihove obitelji, a Ivo kaže da mu veliku podršku pruža supruga Sandra, koja se također bavi glazbom. "Pratimo se i nadopunjujemo. Ona preslušava pjesme i daje svoje mišljenje. Lijepo je kad je obitelj glazbena, tada je pjesma uvijek u kući", rekao je 63-godišnji Ivo za IN magazin.

Ljubav prema glazbi očito je naslijedila i njihova šestogodišnja kći Dina, koja već pohađa glazbenu školu. "Već smo imali i zajednički nastup. Na kraju prošle školske godine u glazbenoj školi pjevali smo zajedno 'Tata, ja te volim'", ispričao je ponosni otac.

"Želim biti tata-tata, a ne tata-dida"

Amulić se u posljednje vrijeme posvetio i vježbanju, a jedan od razloga zbog kojih želi ostati u dobroj formi upravo je njegova najmlađa kći. "Imao sam nekih manjih problema, ali to sam riješio. Sada vježbam u teretani, imam kod kuće malu sobu sa spravama i treniram svaka dva-tri dana. Želim biti tata-tata, a ne tata-dida", priznao je Ivo.

Amulić je otac troje djece. Iz prvog braka ima kćer Hanu i sina Mihovila, dok je u srpnju 2020. sa suprugom Sandrom Kekez dobio kćer Dinu. Ivo ima i unučicu Elu.