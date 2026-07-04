Ivković žestoko kritizirao Dalića: "Ako si zadovoljan ženom, nemoj tražiti drugu"

Nakon poraza od Portugala i oproštaja Hrvatske od Svjetskog prvenstva ne jenjavaju reakcije javnosti. Osim brojnih rasprava o suđenju, u središtu pozornosti našle su se i odluke izbornika Zlatka Dalića, posebice one vezane uz izmjene i taktičke promjene tijekom utakmice.

O tome se raspravljalo i u HRT-ovoj emisiji "Americana", gdje je bivši hrvatski reprezentativac Tomislav Ivković iznio kritiku na račun Dalićevih poteza u drugom poluvremenu.

Smatra kako nije bilo potrebe mijenjati obrambenu postavu jer je, prema njegovu mišljenju, Ivan Perišić na poziciji lijevog beka odigrao jednu od svojih najboljih utakmica. Upravo zato nije razumio odluku da Joško Gvardiol preuzme tu ulogu, dok je Perišić vraćen na krilnu poziciju.

"Perišić je bio jedan od naših najboljih igrača na lijevom beku. Zašto mijenjati nešto što funkcionira? Ne treba dirati ono što je svetinja", rekao je Ivković.

Svoje razmišljanje zaključio je slikovitom usporedbom.

"Remetiš nešto što je svetinja, nemoj remetiti. Ako si zadovoljan ženom, nemoj tražiti drugu. Dragi Bog će te kazniti ako to radiš", poručio je Ivković.