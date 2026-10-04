Ivković nakon povijesnog debakla Hrvatske: "Ne može nas ni dizalica Veli Jože dignuti iz ove situacije"

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u svojoj povijesti. Engleska ju je na Rujevici pobijedila 7:0 u trećem kolu Lige nacija, a dan poslije debakl je u središnjem Dnevniku HRT-a komentirao bivši reprezentativac i trener Tomislav Ivković.

Ivković smatra da ovakav poraz nije tek rezultat jednog lošeg dana te da se iza izvedbe hrvatske momčadi kriju dublji problemi.

"Takve utakmice, mi možemo reći dešavaju se. Ne, takve utakmice se ne događaju. Takve utakmice dolaze poslije nekih stvari ili nekih situacija koje nama nisu poznate, a sigurno da ih ima. Jer ne može govor tijela biti od prve minute onakav kakav je bio jučer na utakmici. Znači, to su blijeda lica, to su lica s velikom dozom sumnje, s nepovjerenjem samih u sebe. Jednostavno, to nije dobar put."

Ivković se potom osvrnuo na promjenu izbornika i razdoblje otkako je Slaven Bilić preuzeo hrvatsku reprezentaciju. "Naravno da svaka promjena nosi nešto novo, a ova promjena donijela je onaj dio, najgori mogući, koji iz utakmice u utakmicu je sve lošiji."

"Ne može nas dizalica Veli Jože dignuti iz ove situacije"

Hrvatsku već u sljedećem kolu čeka novi iznimno težak ispit protiv Španjolske, reprezentacije koja ju je nedavno pobijedila 4:1. Ivković ne vjeruje da je moguće preko noći napraviti veliki zaokret.

"Ja bih rekao, u zafrkanciji: ne može nas dizalica 'Veli Jože' dignuti s ove situacije. Zato, sljedeća utakmica je Španjolska, znamo protiv kakve ekipe igramo. Najlakše je reći: 'poginut ćemo, napravit ćemo sve sada, promijenimo sliku', ali to ne ide preko noći. Jer uvjeravam vas da sigurno fali nešto što se tiče odnosa i atmosfere. Možda neki igrači nisu zadovoljni s minutažom, možda su očekivali više."

Ivković smatra da se promjena atmosfere unutar momčadi vidi i u ponašanju igrača. "I naravno da igrači reagiraju na raznorazne načine. Volio bih da to nije, ali iskreno, sumnjam da atmosfera i sve što se događa nije na onom nivou kakvom je prije bila", zaključio je.

Hrvatska u velikim problemima

Poraz od Engleske 0:7 najteži je u povijesti hrvatske reprezentacije. Momčad Slavena Bilića već je na poluvremenu gubila 4:0, a Englezi su do kraja postigli još tri pogotka. Hrvatska nakon tri kola Lige nacija ima jednu pobjedu i dva poraza. Pobijedila je Češku 2:1, zatim izgubila od Španjolske 4:1, a nakon toga doživjela povijesni debakl protiv Engleske.