Ivošević odgodio operaciju zbog suđenja za prijetnju novinarki: Nikad nisam bježao od suda, vrijeme je da se sazna istina

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama uoči prvog ročišta na suđenju zbog navodne prijetnje povezane sa Slobodnom Dalmacijom.

Podsjetimo, Ivoševiću se na teret stavlja da je 6. veljače oko 19.30 sati, a kako bi izazvao osjećaj straha i uznemirenosti, putem telefona zaprijetio urednici gradske rubrike Slobodne Dalmacije. Nakon verbalne rasprave poručio joj je "da će im se napiti krvi".

Otkrio je kako se termin suđenja poklopio s datumom operativnog zahvata koji je trebao obaviti u KBC-u Split, no, kako tvrdi, odlučio je odgoditi operaciju kako bi se pojavio pred sudom.

- Većina okrivljenika s radošću bi dočekala takav splet okolnosti i odgodila ročište u nadi da će jednoga dana suđenje završiti u zastari.

Ja ipak od suda nikad nisam bježao i kad želiš dokazati nevinost što tad napraviš?

Odgodiš operaciju.

Za razliku od suđenja nekim drugim političarima danas će se održati prvo ročište bez da ću tražiti odgodu ročišta, izuzeće suca ili suda.

Vrijeme je da javnost sazna što se sve dogodilo onog dana i da nikakve prijetnje nije bilo, da je razgovor mene i novinarke završio tako da smo se jedno drugome izjadali i dogovorili popiti kavu, kao i da je inspekcija u konačnici utvrdila da nas je Slobodna Dalmacija oklevetala da smo nezakonito sadili na Marjanu - napisao je Ivošević.