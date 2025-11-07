Ivica Todorić nema za režije

Općinski građanski sud u Zagrebu pokrenuo je postupak jednostavnog stečaja nad imovinom Ivice Todorića, a po prijedlogu Financijske agencije (FINA). Radi se o postupku osobnog bankrota, piše Index.

Naime, sud je utvrdio kako je Ivica Todorić dužan Zagrebačkom holdingu za režije 133 eura iz ožujka 2023. godine te 337 eura iz listopada prošle godine. Postoji i neplaćeni dug prema Gradu Zagrebu iz studenog 2022. godine od 61,11 eura te prema Ministarstvu financija od 676,88 eura, kao i još jedan neplaćeni račun za Holding u visini od 53 eura.

Sud: Todorića nema imovine, a ni primanja

Sud je utvrdio da je Todorić već 2620 dana u blokadi i da nije sudu dostavio popis svoje imovine, pa se smatra "da nema nikakve imovine". Sud je također pribavio podatke o imovini potrošača te je uvidom u Evidenciju dohodaka i primitaka utvrdio da Ivica Todorić ne prima plaću niti ima ikakvo drugo redovito novčano primanje.

"S obzirom na navedeno, u ovom su slučaju ispunjene zakonske pretpostavke za otvaranje jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača, a kako je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa manja od 10.000,00 kuna, to postoje uvjeti iz odredbe čl. 79. g st. 1. ZSP-a za otvaranje i istovremeno zaključenje jednostavnog stečajnog postupka nad imovinom potrošača", stoji u obrazloženju odluke suda.

Nije prvi puta da Todorić prolazi kroz osobni bankrot

Valja naglasiti da ovo nije prvi put da je za Todorića proglašen osobni bankrot. Prvi put je to bilo u prosincu 2023. godine kada je također utvrđen dug za neplaćene režije. Todorić je tada rekao kako se radi o neplaćenim komunalnim računima za objekt na Pantovčaku koji nije u njihovu vlasništvu već dugih 12 godina.

"Moja supruga je nakon što mi nismo bili vlasnici više tog objekta prijavila to tamo gdje treba. Svoje obaveze izvršavamo prema gradu i državi uvijek uredno", rekao je tada Todorić za RTL. No, sada je opet utvrđen dug za komunalije te pokrenut osobni bankrot. Pokušali smo doći do Todorića, no nismo uspjeli.

Podsjetimo da je prije malo više od deset godina časopis Forbes proglasio Ivicu Todorića najbogatijim čovjekom u regiji, a njegova imovina tada je bila procijenjena na 581 milijun eura. Danas se Todoriću sudi za zlouporabe teške preko 179 milijuna eura.