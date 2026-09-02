Ivica Šurjak slomljen zbog smrti Ivana Gudelja: "Baš smo se neki dan trebali naći..."

Split, Dalmacija i cijela hajdučka obitelj tuguju za Ivanom Gudeljom. Vijest o smrti jednog od najvećih igrača u povijesti Hajduka posebno je pogodila njegovu Imotsku krajinu, ali i brojne suigrače i prijatelje s kojima je dijelio neke od najvećih trenutaka svoje karijere.

Od Gudelja su se već oprostili brojni ljudi iz nogometnog svijeta, među njima Marinko Boban i Iko Buljan, čiji je Gudelj svojedobno bio nasljednik u bijelom dresu.

U srijedu navečer oprostila se i Torcida. Navijači su zapalili baklje i svijeće kod Gudeljeva murala na splitskom Mertojaku, kvartu u kojem je živio tijekom igračkih dana i za koji je znao govoriti da je ondje proveo neke od najljepših godina života.

Nazvali smo i Ivicu Šurjaka, Gudeljeva prvog kapetana u Hajduku. Dvojica velikana pripadala su generacijama koje su obilježile jedno od najslavnijih razdoblja splitskog kluba, a obojica su za svoje vrijeme predstavljala prototip modernog nogometaša.

"Potresla me i rastužila vijest o Ivanovoj smrti. Znali smo da je bolestan, ali nismo očekivali da će nas napustiti", kazao nam je Šurjak.

"Trebali smo proći veliki HSV"

Šurjak i Gudelj zajedno su igrali i jednu od utakmica koje su ostale duboko urezane u povijest Hajduka – veliki europski dvoboj protiv HSV-a u Hamburgu.

Tadašnji trener Tomislav Ivić povukao je neuobičajen potez. Šurjaka je postavio u sredinu, a Gudelja na krilo.

"Pamtim to, naravno. Imali smo obojica šanse, trebali smo proći", prisjetio se Šurjak.

Posebno pamti još jednu veliku utakmicu koju je odigrao zajedno s Gudeljom.

"Sjećam se i moje posljednje sezone u Hajduku, kada smo pobijedili Crvenu zvezdu u Beogradu 3:1. Gudelj im je zabio gol, a ja sam pogodio stativu", kazao je.

"Trebali smo se naći kod mene na Vidilici"

Ipak, Šurjaku će više od velikih utakmica i rezultata ostati uspomene na čovjeka s kojim je dijelio svlačionicu.

"Veliki je igrač i čovjek bio. Baš smo se neki dan trebali naći kod mene na Vidilici. Nedostajat će puno našoj hajdučkoj obitelji", zaključio je Ivica Šurjak.