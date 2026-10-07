Ivica Šurjak nakon poraza od Španjolske: „Hrvatska može, vjerujem u Bilića i ove momke“

Hrvatska sinoć nije uspjela pobijediti europskog i svjetskog prvaka Španjolsku na Poljudu.

Ali nakon one katastrofe na Rujevici, Vatreni su pokazali jako dobru igru, a pogotovo želju i zalaganje.

I stvarno, koliko god to nakon poraza zvučalo neobično, publika je zadovoljna napustila Poljud. Hrvatski nogometaši i izbornik Slaven Bilić na stadionu su dočekani i ispraćeni pljeskom.

Prije utakmice sreli smo jednu od najvećih legendi Hajduka i hrvatskog nogometa, Ivicu Šurjaka. Taman smo ga sreli dok su se navijači fotografirali s njim. Kako i neće, velika je to faca, simbol naših nogometnih odrastanja.

Nazvali smo ga nakon utakmice i zamolili za komentar:

„Dobro smo ušli u utakmicu, pokazali dobru igru. Rezultat od 2:1 za Španjolce je nerealan. Isključenje Perišića promijenilo je sve, a nije ono bilo za karton i isključenje.

Pokazali smo pravu igru, pogotovo u prvom poluvremenu. Malo smo fizički pali početkom drugog dijela.

Ali vidi se da Hrvatska može. Rezultat je ovdje, reći ću tako, nebitan. Za nas je važno da smo se trgnuli nakon one grozne večeri na Rujevici.

Španjolci igraju odličan nogomet, ali su i jako prgavi. Igrao sam protiv njih barem pet, šest puta pa znam kako je to.

I naravno da naša reprezentacija može nastaviti putevima uspjeha i vjerujem u izbornika Bilića i momke.“