Ivica Puljak opleo po HDZ-u: "Ovo u Lici samo je vrh sante leda"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak žestoko se obrušio na HDZ i Državni inspektorat, tvrdeći da se ta institucija koristi kao političko oružje za zaštitu podobnih i pritisak na političke protivnike.

Puljak se oglasio povodom događaja s otpadom u Lici, za koje kaže da kod njega izazivaju "tugu i bijes". Za odgovornost proziva HDZ, ali i njegove političke partnere.

"Gledam ovo što se događa u Lici s otpadom i osjećam samo tugu i bijes. Tugu zbog uništene prirode, a bijes zato što smo ovo svi mogli predvidjeti. Svi znamo kako funkcionira HDZ-ov sustav", napisao je Puljak.

Teške optužbe na račun Državnog inspektorata

Posebno se obrušio na Državni inspektorat, za koji tvrdi da ga HDZ koristi kako bi, s jedne strane, štitio sebi bliske osobe, a s druge vršio pritisak na ostale.

Puljak pritom izravno proziva premijera Andreja Plenkovića zbog izbora Andrije Mikulića za čelnika Državnog inspektorata.

"I nemojte da nas Andrej Plenković pravi ludima pričom kako on 'ništa nije znao'. 'Jadni i pošteni' Andrej je na čelo Inspektorata namjerno stavio Andriju Mikulića. Znao je točno tko je on i kako radi", tvrdi Puljak.

Kao primjere za svoje tvrdnje naveo je dva slučaja iz Splita.

"Osobno sam platio 15.000 eura"

Prvi se odnosi na postupanje Inspektorata prema njemu dok je bio na čelu Splita.

"Kad je Inspektorat dobio nalog da kazni mene osobno, odjednom su postali najefikasnija služba u Europi. Andrija Mikulić je osobno doletio u Split nadzirati moj slučaj. Epilog? Osobno sam platio 15.000 eura kazne jer sam štitio javni interes i gradski novac", naveo je.

Drugi slučaj koji spominje odnosi se na problem onečišćenja zraka na splitskim Brdima. Puljak tvrdi da je Inspektorat skrivao dokumentaciju povezanu s tvrtkom koju opisuje kao blisku HDZ-u te da je ona Gradu Splitu dostavljena tek nakon sudske odluke.

"Cijela vrhuška splitskog i dalmatinskog HDZ-a je znala što se događa i šutke to podržavala. Reagirali su tek kad više nisu imali kamo pobjeći", ustvrdio je.

Naglasio je pritom da njegove kritike nisu usmjerene prema svim zaposlenicima Državnog inspektorata.

"Poštenim inspektorima koji u tom sustavu pokušavaju savjesno raditi svoj posao svaka čast, ali ih HDZ-ova politička hobotnica drži vezanih ruku", napisao je.

Na kraju je poručio kako događaje u Lici smatra tek "vrhom sante leda" te ustvrdio da Državni inspektorat nije slučajno doveden u sadašnje stanje, već je, prema njegovim riječima, pretvoren u "političko oružje".

"Ovakav sustav se ne popravlja kozmetičkim promjenama, nego potpunim rušenjem HDZ-ovog modela na izborima", zaključio je Puljak.